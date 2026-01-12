126 человек пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала года Происшествия

С 1 по 11 января 2026 года на территории Нижегородской области произошло 75 ДТП с пострадавшими, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате этих аварий погибли три человека, еще 126 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — 20 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет.

89% аварий случились по вине водителей, нарушивших правила дорожного движения.

Чаще всего причиной ДТП становилось превышение скорости или несоответствие скорости дорожным условиям — таких случаев зафиксировано 33. Еще 22 аварии произошли из-за выезда на встречную полосу, а в пяти случаях водители не уступили дорогу пешеходам на переходах.

Кроме того, за первые 11 дней января инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем 300 пьяных водителей. Из них 36 человек попались за рулем в состоянии опьянения повторно.

Также были выявлены 162 случая, когда за руль садились люди, не имеющие водительских прав.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области разыскивают виновника массового ДТП в Дивеевском районе с двумя пострадавшими.