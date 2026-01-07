7-летний ребенок на тюбинге попал под машину в Богородске Происшествия

Фото: ГИБДД по Нижегородской области

В Богородске Нижегородской области произошёл несчастный случай с участием ребёнка, катающегося на тюбинге. Инцидент случился 6 января возле одного из жилых домов.

По информации Госавтоинспекции, 7-летний мальчик, скатываясь с горки на надувной "ватрушке", выехал на проезжую часть. В этот момент по дороге двигался автомобиль "Шкода", за рулём которого находился 61-летний мужчина.

Избежать столкновения не удалось, ребёнок оказался под колёсами легковушки. Он получил травмы и был доставлен в ЦРБ Богородска.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

