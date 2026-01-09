Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
09 января 2026 09:06Полицейские разыскивают виновника массового ДТП в Дивеевском районе
08 января 2026 15:48Нижегородские врачи спасли строителя, упавшего с 32 этажа
08 января 2026 13:39Житель Кулебак лишился автомобиля за повторную езду в пьяном виде
07 января 2026 20:4530-километровая пробка парализовала трассу М-7 в Кстовском районе
07 января 2026 17:31Три автомобиля сгорели в Нижнем Новгороде после поджога
07 января 2026 16:357-летний ребенок на тюбинге попал под машину в Богородске
07 января 2026 14:58Мошенники выманили у нижегородки 785 тысяч рублей под видом замены домофона
07 января 2026 11:59Арматурщик погиб после падения на стройке в Кстове
07 января 2026 10:5112-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
07 января 2026 10:15Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях "Нестле"
Происшествия

Полицейские разыскивают виновника массового ДТП в Дивеевском районе

09 января 2026 09:06 Происшествия
Полицейские разыскивают виновника массового ДТП в Дивеевском районе

4 января в 18:21 на 29 километре трассы Выездное — Дивеево — Сатис в Дивеевском районе произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей.

Как рассказали в полиции, неустановленный водитель на белом Volkswagen Tiguan, который двигался со стороны Арзамаса в сторону Дивеева, выехал на "встречку" и столкнулся с двумя автомобилями - Kia Rio и Mitsubishi Lancer. "Лансер" от удара откинуло на полосу встречного движения. где он врезался в ВАЗ 2114.

В результате аварии пострадали два человека, один из них получил серьёзные травмы и сейчас находится в больнице.

Водитель, который стал причиной столкновения, скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы разыскивают его для выяснения обстоятельств аварии и привлечения к ответственности.

"Если есть у кого-нибудь информация по этому ДТП или видеозапись с видеорегистратора на этом участке трассы с 17:30 до 19:00 4 января 2026 года, просьба сообщить по номерам +7 (953) 563 0976 или +7 (904) 902 2698", - обратились к нижегородцам в полиции.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госавтоинспекция ДТП
Поделиться:
Новости по теме
07 января 2026 10:5112-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
06 января 2026 13:02Два человека пострадали в массовом ДТП на Гагарина в Нижнем Новгороде
03 января 2026 13:38Водитель Audi сбила двух детей на Автозаводе в предновогоднюю ночь
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных