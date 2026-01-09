Полицейские разыскивают виновника массового ДТП в Дивеевском районе Происшествия

4 января в 18:21 на 29 километре трассы Выездное — Дивеево — Сатис в Дивеевском районе произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей.

Как рассказали в полиции, неустановленный водитель на белом Volkswagen Tiguan, который двигался со стороны Арзамаса в сторону Дивеева, выехал на "встречку" и столкнулся с двумя автомобилями - Kia Rio и Mitsubishi Lancer. "Лансер" от удара откинуло на полосу встречного движения. где он врезался в ВАЗ 2114.

В результате аварии пострадали два человека, один из них получил серьёзные травмы и сейчас находится в больнице.

Водитель, который стал причиной столкновения, скрылся с места происшествия. Правоохранительные органы разыскивают его для выяснения обстоятельств аварии и привлечения к ответственности.

"Если есть у кого-нибудь информация по этому ДТП или видеозапись с видеорегистратора на этом участке трассы с 17:30 до 19:00 4 января 2026 года, просьба сообщить по номерам +7 (953) 563 0976 или +7 (904) 902 2698", - обратились к нижегородцам в полиции.