12-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на Московском шоссе утром 6 января произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Chery, 55-летняя женщина не соблюла безопасную дистанцию и допустила столкновение с двигавшейся впереди Mazda. За рулем второго автомобиля находился 39-летний мужчина.
В результате происшествия пострадал пассажир Mazda — 12-летний мальчик. Ребенка доставили в детскую областную больницу.
Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.
