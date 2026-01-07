12-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГИБДД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на Московском шоссе утром 6 января произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chery, 55-летняя женщина не соблюла безопасную дистанцию и допустила столкновение с двигавшейся впереди Mazda. За рулем второго автомобиля находился 39-летний мужчина.

В результате происшествия пострадал пассажир Mazda — 12-летний мальчик. Ребенка доставили в детскую областную больницу.

Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

