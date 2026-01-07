Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Последние новости рубрики Происшествия
07 января 2026 10:5112-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде
07 января 2026 10:15Нижегородцев предупредили об опасных детских смесях "Нестле"
07 января 2026 07:00СК проверяет нападение нижегородских подростков на водителя трамвая
06 января 2026 20:55Число животных, погибших в пожаре на нижегородской ферме, выросло до 150
06 января 2026 18:38Мать зацепера, напавшего на водителя нижегородского трамвая, наказали
06 января 2026 14:42Более 50 животных погибло в пожаре на ферме в Городецком районе
06 января 2026 13:33Юный зацепер напал на водителя нижегородского трамвая с перцовым баллончиком
06 января 2026 13:02Два человека пострадали в массовом ДТП на Гагарина в Нижнем Новгороде
05 января 2026 17:39НМЖК оштрафовали на 100 тысяч рублей за скрытый консервант в соусе Astoria
05 января 2026 13:33В Пильнинском округе мужчина погиб при пожаре из-за сигареты
Происшествия

12-летний ребенок пострадал в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде

07 января 2026 10:51 Происшествия
Фото: ГИБДД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на Московском шоссе утром 6 января произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chery, 55-летняя женщина не соблюла безопасную дистанцию и допустила столкновение с двигавшейся впереди Mazda. За рулем второго автомобиля находился 39-летний мужчина.

В результате происшествия пострадал пассажир Mazda — 12-летний мальчик. Ребенка доставили в детскую областную больницу.

Все обстоятельства и причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в тройном ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Дети ДТП
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
