Водитель Audi сбила двух детей на Автозаводе в предновогоднюю ночь

Две 14-летние девочки пострадали на пешеходном переходе в Автозаводском районе. По данным ОГИБДД МВД России по Нижнему Новгороду, авария произошла в 20:35 30 декабря на улице Маковского, 19.
Водитель за рулем "Ауди" сбила школьниц, переходивших дорогу по "зебре". С ушибами пострадавших доставили в детскую областную больницу.
Напомним, с вечера 30 декабря разыскивается 13-летняя школьница. Последний раз ее видели у Автозаводского универмага.
Ранее также сообщалось, что в первые дни нового года в областном центре выявлены 13 пьяных водителей.
