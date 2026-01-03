Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
03 января 2026 13:38Водитель Audi сбила двух детей на Автозаводе в предновогоднюю ночь
03 января 2026 12:1713 пьяных водителей выявили на дорогах Нижнего Новгорода с начала года
03 января 2026 09:57Пьяный водитель рассекал по Дзержинску на авто без капота и дверей — видео
02 января 2026 14:34Пьяного водителя на авто без капота и дверей задержали в Дзержинске
02 января 2026 14:10Два украинских беспилотника сбили над Нижегородской областью 2 января
02 января 2026 12:00Мошенники обманули подростка из Арзамаса под видом отмены банковской операции
02 января 2026 10:5057-летний мужчина погиб при пожаре в гаражах в Кстовском районе
02 января 2026 09:26Два человека погибли при пожаре в Новом Доскине
01 января 2026 16:26Женщина погибла на пожаре в Борском округе 1 января
01 января 2026 14:48Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде
Происшествия

Водитель Audi сбила двух детей на Автозаводе в предновогоднюю ночь

03 января 2026 13:38 Происшествия
Водитель Audi сбила двух детей на Автозаводе в предновогоднюю ночь

Фото: ОГИБДД МВД России по Нижнему Новгороду

Две 14-летние девочки пострадали на пешеходном переходе в Автозаводском районе. По данным ОГИБДД МВД России по Нижнему Новгороду, авария произошла в 20:35 30 декабря на улице Маковского, 19. 

Водитель за рулем "Ауди" сбила школьниц, переходивших дорогу по "зебре". С ушибами пострадавших доставили в детскую областную больницу. 

Напомним, с вечера 30 декабря разыскивается 13-летняя школьница. Последний раз ее видели у Автозаводского универмага. 

Ранее также сообщалось, что в первые дни нового года в областном центре выявлены 13 пьяных водителей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГАИ ДТП
Поделиться:
Новости по теме
01 января 2026 14:48Автобус сбил пешехода на переходе в Нижнем Новгороде
20 декабря 2025 12:52Нижегородка погибла под колесами двух автомобилей в Павловском районе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных