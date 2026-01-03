Водитель Audi сбила двух детей на Автозаводе в предновогоднюю ночь Происшествия

Фото: ОГИБДД МВД России по Нижнему Новгороду

Две 14-летние девочки пострадали на пешеходном переходе в Автозаводском районе. По данным ОГИБДД МВД России по Нижнему Новгороду, авария произошла в 20:35 30 декабря на улице Маковского, 19.

Водитель за рулем "Ауди" сбила школьниц, переходивших дорогу по "зебре". С ушибами пострадавших доставили в детскую областную больницу.

