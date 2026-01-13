С марта 2026 года в России изменится формула расчёта алиментов на детей Общество

С марта 2026 года в России изменятся правила расчёта алиментов на несовершеннолетних. Вместо привязки к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) их будут определять исходя из средней зарплаты по региону. Этот шаг направлен на более справедливое распределение финансовой поддержки для детей. 360.ru выяснил у экспертов, как будет работать новая система, какие изменения ждут родителей и детей, а также что делать, если один из родителей уклоняется от уплаты алиментов.

Алименты — это финансовая поддержка, которую один из родителей обязан выплачивать другому, если тот нуждается в помощи или является нетрудоспособным. Они могут быть назначены не только на детей, но и на супругов или родителей. В 2026 году в силу вступит новая формула расчёта алиментов: их размер будет зависеть от среднемесячной номинальной зарплаты по экономике региона за предыдущий год. Доли, которые будут удерживаться на содержание детей, останутся прежними:

25% от дохода — на одного ребёнка;

33% — на двоих детей;

50% — на троих и более детей.

Если алименты назначены в виде фиксированной суммы, то их размер будет определяться судом. Однако, если плательщик имеет высокий официальный доход, он может договориться с получателем о фиксированной сумме, чтобы избежать сложностей с расчётом.

При определении размера алиментов учитывается среднее содержание, которое ребёнок получал до развода или других обстоятельств, ставших причиной назначения выплат. Это может включать расходы на образование, одежду, медицинские услуги и другие нужды.

Алименты назначаются в следующих случаях:

- родители разошлись, и ребёнок остался с одним из них;

- родители взрослых детей стали нетрудоспособными и нуждаются в помощи.

Выплата алиментов прекращается в следующих случаях:

- ребёнок достиг совершеннолетия;

- Человек, которому выплачиваются алименты, умер;

- Суд принял решение о прекращении выплат.

Если финансовое положение одной из сторон существенно изменилось, это может стать основанием для пересмотра размера алиментов.

И хотя алименты — это обязательство, установленное законом, в некоторых случаях можно избежать их уплаты:

- если отцовство не доказано или оспорено;

- если плательщик серьёзно заболел;

- если он находится в армии;

- если родители лишены родительских прав.

Если алименты назначены, но один из родителей уклоняется от их выплаты без законных оснований, необходимо предпринять ряд шагов.

Во-первых, написать заявление в суд. В заявлении нужно указать данные ребенка, родителя и плательщика, а также сумму задолженности.

Во-вторых, собрать доказательства затрат на ребёнка до и после развода. Это могут быть чеки из больниц, школ, на покупку одежды, игрушек, оплату развлечений и другие расходы.

Необходимо приложить к заявлению свидетельство о рождении ребёнка и справку с места жительства. Если речь идёт о минимальной ставке алиментов, достаточно только заявления и свидетельства о рождении.

Государство предусматривает комплекс мер для взыскания алиментов. Если плательщик уклоняется от их уплаты, судебные приставы могут наложить на него штраф, ограничить водительские права или даже лишить свободы.

В России предусмотрены следующие виды ответственности за уклонение от уплаты алиментов:

Гражданская ответственность: штраф в размере 0,1% от суммы просроченных алиментов за каждый день. Административная ответственность: обязательные работы, арест до 15 суток, штраф, ограничение водительских прав или запрет на выезд за границу. Уголовная ответственность: исправительные или принудительные работы, лишение свободы до года — в случае повторного уклонения от уплаты алиментов.

Также существует реестр алиментщиков, в который могут заглядывать банки при выдаче кредитов и работодатели при проверке кандидатов на работу.

Изменения в расчете алиментов на несовершеннолетних, которые вступят в силу в марте 2026 года, направлены на защиту прав детей и обеспечение им достойного уровня жизни. Судебные приставы-исполнители будут активно следить за соблюдением закона и принимать меры для взыскания алиментов. В случае уклонения от выплат предусмотрены серьезные санкции, которые помогут обеспечить выполнение обязательств перед детьми.