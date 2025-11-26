В Госдуме предложили установить минимальную сумму алиментов — 50% от МРОТ Общество

Айрат Гибатдинов, сенатор и отец двоих детей, выступил с инициативой установить минимальную сумму алиментов на уровне не менее половины МРОТ. Это предложение было поддержано депутатами Госдумы.

Гибатдинов рассказал 360.ru, что его решение основано на множестве обращений от граждан, столкнувшихся с проблемой алиментов. В некоторых случаях отцы уклоняются от выплат, устраиваются на неофициальную работу или занижают свои доходы, что приводит к крайне низким суммам алиментов — всего 3-4 тысячи рублей. По мнению сенатора, это недопустимо, так как такие выплаты не могут обеспечить достойное содержание ребёнка.

Сенатор подчеркнул, что его инициатива направлена на повышение ответственности родителей за своих детей. Он уверен, что установление минимального порога алиментов заставит недобросовестных отцов более ответственно подходить к своим обязанностям.

С 1 января 2026 года МРОТ составит 27 093 рубля в месяц. Это означает, что минимальная сумма алиментов должна быть не менее 13 546 рублей.

