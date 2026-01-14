600 дел завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде Общество

Управляющие компании в Нижнем Новгороде могут столкнуться с серьезными штрафами (до 250 тысяч рублей) за несвоевременную уборку снега и ненадлежащее содержание территорий. Об этом сообщили в городской администрации.

Как отметил директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин по итогам рейда по уборке снега, с начала января инспекторы зафиксировали более 1 600 нарушений в сфере благоустройства. Чаще всего речь идет о неубранных придомовых территориях, наледи на тротуарах и скоплениях снега на крышах.

Из общего числа выявленных нарушений 1 101 случай был устранен в установленные сроки. По оставшимся почти 600 инцидентам начаты административные производства. В том числе возбуждено 56 дел в отношении владельцев и арендаторов нежилых зданий, которые не обеспечили своевременную очистку крыш от снега и сосулек.

Заместитель руководителя Госжилинспекции Иван Соловьев пояснил, что ведомство отвечает за жилые дома, в то время как администрация города контролирует состояние административных зданий. В праздничные дни инспекторы усилили дежурства, провели более двух тысяч выездных проверок, обследовали дворы и кровли. По итогам рейдов управляющим компаниям были выданы предписания.

Соловьев также подчеркнул, что проверки проходят на регулярной основе. Накануне специалисты провели инспекцию на улице Рождественской — одной из самых популярных среди горожан.

Местные жители, в свою очередь, положительно оценили работу коммунальных служб и отметили, что уборка снега в январские праздники была организована на должном уровне.

Ранее сообщалось, что с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли более 150 тысяч кубометров снега. На уборку направлены все городские ресурсы.