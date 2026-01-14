10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 января 2026 17:2816-летнего жителя Городца наградили за спасение бабушки из горящей квартиры
14 января 2026 17:13Говяжий жир нашли в нижегородском сливочном масле
14 января 2026 16:54Министр Пучков прокомментировал избиение подростка в Дзержинске
14 января 2026 16:42600 дел завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде
14 января 2026 16:25Нижегородцы могут предложить свои эскизы мемориалов, посвященных волонтерам, на всероссийском конкурсе
14 января 2026 15:45Травматолог Григорьев напомнил правила поведения при гололеде
14 января 2026 15:1866 крещенских купелей оборудуют в Нижегородской области: список
14 января 2026 15:00Утверждены новые тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде
14 января 2026 14:24Вдовы нижегородских бойцов СВО смогут поступать в вузы без экзаменов
14 января 2026 14:05Дмитрий Притула возглавил Волжское пароходство
Общество

600 дел завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде

14 января 2026 16:42 Общество
600 дел завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде

Управляющие компании в Нижнем Новгороде могут столкнуться с серьезными штрафами (до 250 тысяч рублей) за несвоевременную уборку снега и ненадлежащее содержание территорий. Об этом сообщили в городской администрации.

Как отметил директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин по итогам рейда по уборке снега, с начала января инспекторы зафиксировали более 1 600 нарушений в сфере благоустройства. Чаще всего речь идет о неубранных придомовых территориях, наледи на тротуарах и скоплениях снега на крышах.

Из общего числа выявленных нарушений 1 101 случай был устранен в установленные сроки. По оставшимся почти 600 инцидентам начаты административные производства. В том числе возбуждено 56 дел в отношении владельцев и арендаторов нежилых зданий, которые не обеспечили своевременную очистку крыш от снега и сосулек.

Заместитель руководителя Госжилинспекции Иван Соловьев пояснил, что ведомство отвечает за жилые дома, в то время как администрация города контролирует состояние административных зданий. В праздничные дни инспекторы усилили дежурства, провели более двух тысяч выездных проверок, обследовали дворы и кровли. По итогам рейдов управляющим компаниям были выданы предписания.

Соловьев также подчеркнул, что проверки проходят на регулярной основе. Накануне специалисты провели инспекцию на улице Рождественской — одной из самых популярных среди горожан.

Местные жители, в свою очередь, положительно оценили работу коммунальных служб и отметили, что уборка снега в январские праздники была организована на должном уровне.

Ранее сообщалось, что с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли более 150 тысяч кубометров снега. На уборку направлены все городские ресурсы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Снег Штраф
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 16:25Сугробы в Нижнем Новгороде могут вырасти еще на 11 см за два дня
09 января 2026 16:11Нижегородцам рассказали, куда обращаться по вопросам уборки снега и других ЧП
06 января 2026 16:55Оперативный штаб собрали в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных