600 дел завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде

Управляющие компании в Нижнем Новгороде могут столкнуться с серьезными штрафами (до 250 тысяч рублей) за несвоевременную уборку снега и ненадлежащее содержание территорий. Об этом сообщили в городской администрации.
Как отметил директор департамента административно-технического и муниципального контроля Андрей Бузин по итогам рейда по уборке снега, с начала января инспекторы зафиксировали более 1 600 нарушений в сфере благоустройства. Чаще всего речь идет о неубранных придомовых территориях, наледи на тротуарах и скоплениях снега на крышах.
Из общего числа выявленных нарушений 1 101 случай был устранен в установленные сроки. По оставшимся почти 600 инцидентам начаты административные производства. В том числе возбуждено 56 дел в отношении владельцев и арендаторов нежилых зданий, которые не обеспечили своевременную очистку крыш от снега и сосулек.
Заместитель руководителя Госжилинспекции Иван Соловьев пояснил, что ведомство отвечает за жилые дома, в то время как администрация города контролирует состояние административных зданий. В праздничные дни инспекторы усилили дежурства, провели более двух тысяч выездных проверок, обследовали дворы и кровли. По итогам рейдов управляющим компаниям были выданы предписания.
Соловьев также подчеркнул, что проверки проходят на регулярной основе. Накануне специалисты провели инспекцию на улице Рождественской — одной из самых популярных среди горожан.
Местные жители, в свою очередь, положительно оценили работу коммунальных служб и отметили, что уборка снега в январские праздники была организована на должном уровне.
Ранее сообщалось, что с улиц Нижнего Новгорода уже вывезли более 150 тысяч кубометров снега. На уборку направлены все городские ресурсы.
