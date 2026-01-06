Оперативный штаб собрали в Нижнем Новгороде из-за надвигающегося снегопада Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде сформирован оперативный штаб в связи с ожидаемым аномальным снегопадом, который, по прогнозам синоптиков, начнётся уже 7 января. Как написал мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале, за трое суток может выпасть свыше 40 сантиметров снега — это почти месячная норма для января.

Градоначальник подчеркнул, что из-за непрерывных осадков расчищенные улицы быстро снова покрываются снегом, поэтому одни и те же участки приходится убирать по несколько раз. По-настоящему заметный эффект от работы дорожников появится только после снижения интенсивности осадков.

"Сразу весь снег в таком объеме с дорог не вывезешь, но задача стоит ликвидировать последствия в максимально возможные для такой ситуации короткие сроки. Техника сначала займется основными магистралями, где ходит общественный транспорт, потом перейдет на второстепенные дороги, ДУКи и ТСЖ должны следить за дворовыми территориями. Административно-техническая инспекция тоже переходит на особый режим работы", - отметил Шалабаев.

Ранее ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" предупредило нижегородцев о сильном снегопаде, который начнётся днём 7 января и может продолжиться в ночь на 8 января. Интенсивные осадки ожидаются как в областном центре, так и в отдельных районах региона.