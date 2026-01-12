Сугробы в Нижнем Новгороде могут вырасти еще на 11 см за два дня

Фото:
В ближайшие два дня в Нижнем Новгороде может выпасть ещё до 11 сантиметров снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
По словам представителей мэрии, подрядные организации продолжают круглосуточную уборку улиц от снега. Работы ведутся в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения и доступность городских территорий.
Так, 12 января снегоуборочная техника и рабочие были задействованы на проспектах Героев и Ленина, а также на улицах Космонавта Комарова, Ванеева и на Мещерском бульваре.
Коммунальные службы в преддверии вечернего часа пик усилили темпы очистки главных городских дорог от снега.
Работы по вывозу снежных масс ведутся на ключевых магистралях, чтобы обеспечить жителям максимально комфортные и безопасные условия для возвращения домой после окончания рабочего дня.
Ранее стало известно, что объем вывезенного снега с территории Нижнего Новгорода уже превысил 150 тысяч кубометров.
Напомним, 6 января глава города Юрий Шалабаев собрал заседание оперативного штаба в связи с надвигающимся снегопадом. На уборку снега власти Нижнего Новгорода мобилизовали более 1,3 тысячи единиц техники и около 3,5 тысячи дорожных рабочих, включая силы управляющих компаний и подрядчиков.
