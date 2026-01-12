У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 января 2026 16:29​​​​​​​Цифровые помощники Деда Мороза обработали более полумиллиона звонков
12 января 2026 16:25Сугробы в Нижнем Новгороде могут вырасти еще на 11 см за два дня
12 января 2026 15:55Суд обязал РЖД привести в порядок платформу на станции Ильиногорская
12 января 2026 15:38Россельхознадзор заблокировал 232 нелегальных сайта по продаже зоолекарств
12 января 2026 15:26Мэрия прокомментировала запрет на фотосъемку в парке имени 1 Мая
12 января 2026 14:57Нижегородке пришлось доказывать в суде, что она жива
12 января 2026 14:51Автобус №52 запустили вместо трамваев №3 и №21 в Нижнем Новгороде
12 января 2026 14:14Нижний Новгород вошел в топ-100 самых безопасных городов мира
12 января 2026 13:4038 человек доставили в нижегородский вытрезвитель за новогодние каникулы
12 января 2026 12:53Автобус №130 начал курсировать между Кстовом и Нижним Новгородом
Общество

Сугробы в Нижнем Новгороде могут вырасти еще на 11 см за два дня

12 января 2026 16:25 Общество
Сугробы в Нижнем Новгороде могут вырасти еще на 11 см за два дня

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В ближайшие два дня в Нижнем Новгороде может выпасть ещё до 11 сантиметров снега. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По словам представителей мэрии, подрядные организации продолжают круглосуточную уборку улиц от снега. Работы ведутся в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность движения и доступность городских территорий.

Так, 12 января снегоуборочная техника и рабочие были задействованы на проспектах Героев и Ленина, а также на улицах Космонавта Комарова, Ванеева и на Мещерском бульваре.

Коммунальные службы в преддверии вечернего часа пик усилили темпы очистки главных городских дорог от снега.

Работы по вывозу снежных масс ведутся на ключевых магистралях, чтобы обеспечить жителям максимально комфортные и безопасные условия для возвращения домой после окончания рабочего дня.

Ранее стало известно, что объем вывезенного снега с территории Нижнего Новгорода уже превысил 150 тысяч кубометров.

Напомним, 6 января глава города Юрий Шалабаев собрал заседание оперативного штаба в связи с надвигающимся снегопадом. На уборку снега власти Нижнего Новгорода мобилизовали более 1,3 тысячи единиц техники и около 3,5 тысячи дорожных рабочих, включая силы управляющих компаний и подрядчиков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Городское хозяйство Снег
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 11:04Крещенские морозы идут в Нижний Новгород
11 января 2026 10:26Снегопады и похолодание ждут нижегородцев на предстоящей неделе
26 декабря 2025 08:23Выяснилось, какой будет погода в январе в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных