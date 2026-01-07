Все городские ресурсы направили на уборку снега в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Все городские службы, подрядчики и управляющие компании переведены на усиленный режим работы в Нижнем Новгороде. По последним прогнозам, за три дня в городе может выпасть более 50 сантиметров снега — это больше, чем обычно выпадает за весь январь.

Заместитель главы администрации города Антон Максимов рассказал, что по поручению мэра Юрия Шалабаева к уборке снега подключили все возможные ресурсы. Он отметил, что объезды улиц проводят несколько раз в день, в том числе ночью, чтобы контролировать, как идет очистка дорог, дворов и общественных пространств. По его словам, только что расчищенные участки быстро снова заметает, поэтому приходится повторять весь цикл работ снова и снова.

Напомним, в городе сейчас задействовано свыше 1300 единиц спецтехники и более 3500 рабочих. Работы идут во всех районах: на дорогах, в парках, скверах и во дворах.

Максимов объяснил, что уборка проходит по определённой схеме. Сначала дороги обрабатывают противогололёдными материалами, потом начинается механическая очистка. Этот цикл повторяется до тех пор, пока не закончится снегопад. Параллельно формируются снежные валы, откуда потом снег вывозят. В первую очередь внимание уделяют местам, где снег мешает проезду общественного транспорта, а также остановкам и контейнерным площадкам.

Водитель комбинированной дорожной машины МБУ "Центр" Кирилл Жезлов рассказал, что техника выходит на улицы без перерывов — одна смена сменяет другую по графику. Он отметил, что движение на дорогах плотное, особенно утром, когда люди едут на работу, поэтому приходится работать аккуратно, чтобы не мешать.

По его словам, когда выпадает основная масса снега, машины выходят колонной, по пять-шесть единиц, и очищают всю проезжую часть от центра до обочины.

Ранее сообщалось, что мэр Юрий Шалабаев собрал оперативный штаб в связи с аномальным снегопадом.

Из-за интенсивности осадков 8 января в Нижнем Новгороде не будут работать три уличных катка.