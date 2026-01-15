Житель Дзержинска избил сожительницу ногами в новогоднюю ночь

В Дзержинске полицейские задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в избиении своей сожительницы в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Во время праздника в квартире на улице Водозаборной между мужчиной и его сожительницей вспыхнула ссора. В разгар конфликта подозреваемый несколько раз ударил девушку ногой.
После случившегося мужчина покинул квартиру, а пострадавшая вызвала скорую помощь и позже обратилась в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Лукояновского района. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.
По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Проводится расследование.
Ранее сообщалось, что министр образования Михаил Пучков прокомментировал инцидент с избиением школьника в Дзержинске.
