Житель Дзержинска избил сожительницу ногами в новогоднюю ночь

В Дзержинске полицейские задержали 25-летнего мужчину, которого подозревают в избиении своей сожительницы в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Во время праздника в квартире на улице Водозаборной между мужчиной и его сожительницей вспыхнула ссора. В разгар конфликта подозреваемый несколько раз ударил девушку ногой.

После случившегося мужчина покинул квартиру, а пострадавшая вызвала скорую помощь и позже обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Лукояновского района. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Проводится расследование.

