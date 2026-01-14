10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 января 2026 13:04Следователи проверяют избиение школьника в Дзержинске
14 января 2026 11:08Прокуратура запросила 10 лет колонии для экс-замгубернатора Англичанинова
14 января 2026 10:07Бастрыкин потребовал доклад по делу о падении ледяной глыбы на нижегородку
14 января 2026 09:33Нижегородка пять дней жила с умершей матерью, отказываясь ее хоронить
13 января 2026 19:39Нижегородцы обеднели почти на 19 млн рублей в праздники
13 января 2026 17:00Экс-директора нижегородского детдома "Надежда" будут судить за растрату
13 января 2026 16:45Дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда
13 января 2026 16:29Неизвестный напал на водителя автобуса в Заволжье
13 января 2026 15:42Охранник дзержинского химпредприятия умер в автобусе
13 января 2026 13:59Мошенники втянули нижегородца в преступную схему под видом спецоперации
Происшествия

Следователи проверяют избиение школьника в Дзержинске

14 января 2026 13:04 Происшествия
Следователи проверяют избиение школьника в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области начали проверку после появления в соцсетях информации об избиении подростка возле одной из школ. Сообщается также, что ранее школьник на протяжении месяца подвергался буллингу со стороны сверстников.

Процессуальную проверку начал следственный отдел по городу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Прокуратура региона также начала расследование ситуации. Надзорное ведомство оценивает, как в школе исполнялось законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что школьницы избивают и грабят сверстников в Борском округе. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Буллинг Избиение школьники
Поделиться:
Новости по теме
13 января 2026 16:45Дело о гибели ребенка в нижегородском детсаду №439 дошло до суда
17 сентября 2025 19:38Прокуратура проверяет избиение школьника в Ветлужском районе
12 августа 2025 17:30Подростка, устроившего резню в нижегородской школе №117, будут судить
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных