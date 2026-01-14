Следователи проверяют избиение школьника в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области начали проверку после появления в соцсетях информации об избиении подростка возле одной из школ. Сообщается также, что ранее школьник на протяжении месяца подвергался буллингу со стороны сверстников.
Процессуальную проверку начал следственный отдел по городу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Прокуратура региона также начала расследование ситуации. Надзорное ведомство оценивает, как в школе исполнялось законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что школьницы избивают и грабят сверстников в Борском округе.
