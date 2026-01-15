Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2026 18:0750 млн рублей выделили на благоустройство территории нижегородского кардиоцентра
15 января 2026 17:56Т2 бесплатно защитит всех абонентов от фишинга
15 января 2026 17:38Расписание автобуса № 111 изменили в Нижнем Новгороде
15 января 2026 17:06Выяснилось, какие лекарства нижегородцы смогут купить на почте
15 января 2026 17:03Почти 800 жителей Сергачского округа смогут получать медпомощь в новом ФАПе
15 января 2026 16:39В Госдуме выступили против приезда семей мигрантов в Россию при оргнаборе
15 января 2026 16:13Синоптик не исключила повторения мощного снегопада в Нижегородской области
15 января 2026 15:44Рекордные 65,2 мм снега выпали в верхней части Нижнего Новгорода
15 января 2026 15:23Соцучастковые провели зимнюю зарядку для нижегородцев
15 января 2026 14:56Стало известно, как изменилась жизнь нижегородского мальчика-бабочки после ГЗТ
Общество

Нижегородские школьники узнали о правилах безопасной благотворительности в интернете

15 января 2026 13:42 Общество
Нижегородские школьники узнали о правилах безопасной благотворительности в интернете

Фото: минцифры Нижегородской области

Нижегородские школьники узнали о правилах безопасной благотворительности в интернете в рамках проекта «Цифровой ликбез». Уроки проходят в январе в школах всего региона. Детям рассказывают об основных принципах безопасного взаимодействия с благотворительными фондами в интернете; о том, как распознать мошенников; о возможности оказать нематериальную помощь фондам, приютам и прочим организациям.

«В интернете граждане могут как помогать, так и, к сожалению, совершать противоправные действия. Зачастую жертвами становятся уязвимые категории жителей, чьи пожертвования попадают в руки злоумышленников, нередко находящихся за пределами нашей страны. В наших школах учатся почти 360 тысяч ребят, и проведение регулярных разъяснительных мероприятий приобретает особую значимость в профилактике кибермошенничества», – подчеркнул министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Для учащихся 7-го класса школы №178 Нижнего Новгорода «Цифровой ликбез» провел директор регионального Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.

«Благотворительность, как и любая другая сфера жизни, «ушла» в цифровой мир – можно выйти на контакт с фондом через сайт, портал или группу в социальной сети. На уроке я постарался донести детям, как сделать это безопасно и быть уверенным, что помощь дойдет до адресата, а персональные данные и денежные средства останутся в сохранности. Школьники могут не только самостоятельно использовать полученные знания, но и передать их старшим родственникам, друзьям и знакомым, что повышает общий уровень киберграмотности», – отметил Виталий Климашов.

На уроке, к примеру, дети узнали о способах проверить подлинность благотворительного фонда. Для этого можно зайти на сайт Министерства юстиции РФ, открыть там Реестр некоммерческих организаций, ввести название фонда в поиске и посмотреть, есть ли он в списке. Также спикер обратил внимание семиклассников, что стоит насторожиться, если фонд просит перевести деньги на личный счет неизвестного человека.

Виталий Климашов подчеркнул, что уроки «Цифрового ликбеза» находят отклик у школьников - они с большим интересом слушают материал, задают вопросы и делятся своими историями.

Урок на тему «Благотворительность: как помогать безопасно» проходит в школах всей Нижегородской области до 25 января включительно. На официальном сайте проекта «Цифровой ликбез» можно найти методические материалы для учителей и тест, который поможет ученикам проверить и закрепить свои знания.

Напомним, что «Цифровой ликбез» проводится в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Проект «Цифровой ликбез» предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Организационно-методическое сопровождение проекта в Нижегородской области осуществляет Нижегородский институт развития образования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минцифры Нацпроект школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных