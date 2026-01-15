Нижегородские школьники узнали о правилах безопасной благотворительности в интернете Общество

Фото: минцифры Нижегородской области

Нижегородские школьники узнали о правилах безопасной благотворительности в интернете в рамках проекта «Цифровой ликбез». Уроки проходят в январе в школах всего региона. Детям рассказывают об основных принципах безопасного взаимодействия с благотворительными фондами в интернете; о том, как распознать мошенников; о возможности оказать нематериальную помощь фондам, приютам и прочим организациям.

«В интернете граждане могут как помогать, так и, к сожалению, совершать противоправные действия. Зачастую жертвами становятся уязвимые категории жителей, чьи пожертвования попадают в руки злоумышленников, нередко находящихся за пределами нашей страны. В наших школах учатся почти 360 тысяч ребят, и проведение регулярных разъяснительных мероприятий приобретает особую значимость в профилактике кибермошенничества», – подчеркнул министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Для учащихся 7-го класса школы №178 Нижнего Новгорода «Цифровой ликбез» провел директор регионального Центра координации проектов цифровой экономики Виталий Климашов.

«Благотворительность, как и любая другая сфера жизни, «ушла» в цифровой мир – можно выйти на контакт с фондом через сайт, портал или группу в социальной сети. На уроке я постарался донести детям, как сделать это безопасно и быть уверенным, что помощь дойдет до адресата, а персональные данные и денежные средства останутся в сохранности. Школьники могут не только самостоятельно использовать полученные знания, но и передать их старшим родственникам, друзьям и знакомым, что повышает общий уровень киберграмотности», – отметил Виталий Климашов.

На уроке, к примеру, дети узнали о способах проверить подлинность благотворительного фонда. Для этого можно зайти на сайт Министерства юстиции РФ, открыть там Реестр некоммерческих организаций, ввести название фонда в поиске и посмотреть, есть ли он в списке. Также спикер обратил внимание семиклассников, что стоит насторожиться, если фонд просит перевести деньги на личный счет неизвестного человека.

Виталий Климашов подчеркнул, что уроки «Цифрового ликбеза» находят отклик у школьников - они с большим интересом слушают материал, задают вопросы и делятся своими историями.

Урок на тему «Благотворительность: как помогать безопасно» проходит в школах всей Нижегородской области до 25 января включительно. На официальном сайте проекта «Цифровой ликбез» можно найти методические материалы для учителей и тест, который поможет ученикам проверить и закрепить свои знания.

Напомним, что «Цифровой ликбез» проводится в поддержку нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Проект «Цифровой ликбез» предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами и верифицирован ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания». Организационно-методическое сопровождение проекта в Нижегородской области осуществляет Нижегородский институт развития образования.