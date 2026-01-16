В Госдуме предложили установить единый размер для ручной клади в самолётах

Фото:
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина выступила с предложением установить одинаковый размер ручной клади. Она заявила, что размер ручной клади должен быть одинаковым для всех пассажиров, независимо от модели самолёта, чтобы обеспечить удобство и комфорт во время полёта.
Авиаэксперт, главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров считает, что введение единого размера ручной клади для всех авиакомпаний не решит проблему и не повысит удобства для пассажиров.
В комментарии для 360.ru он отметил, что размер багажных полок, в которых размещается ручная кладь, сильно зависит от модели самолёта. На больших дальнемагистральных лайнерах эти полки могут быть достаточно вместительными, тогда как на региональных самолётах они часто очень маленькие.
Если установить единый стандарт для ручной клади, который не будет учитывать эти различия, это может привести к тому, что багаж пассажиров не поместится в багажные полки, и они не смогут отправиться в полёт.
Гусаров также подчеркнул, что если бы решение проблемы с ручной кладью можно было бы найти путём введения единого стандарта, это было бы сделано уже давно.
