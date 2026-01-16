Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2026 16:01Еще в двух нижегородских населенных пунктах ввели карантин по бешенству животных
16 января 2026 15:53Ряд нижегородских улиц перекроют из-за крещенских купаний в ночь на 19 января
16 января 2026 15:30НСА продолжает подготовку биоочистки после реконструкции
16 января 2026 15:1660% рельсов демонтировали на участке от Комсомольской площади до "Дубков"
16 января 2026 15:00Нижегородский загородный клуб закрыли из-за возможной угрозы пожара
16 января 2026 14:53Партийный десант "Единой России" проверил качество капитального ремонта Балахнинской ЦРБ
16 января 2026 14:47В Лыскове простились с погибшим на СВО Денисом Елисеевым
16 января 2026 14:35В Госдуме предложили установить единый размер для ручной клади в самолётах
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:07ЦРТС: нижегородские трамваи ежедневно простаивают из-за машин
Общество

В Госдуме предложили установить единый размер для ручной клади в самолётах

16 января 2026 14:35 Общество
В Госдуме предложили установить единый размер для ручной клади в самолётах

Фото: с сайта ru.freepik.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина выступила с предложением установить одинаковый размер ручной клади. Она заявила, что размер ручной клади должен быть одинаковым для всех пассажиров, независимо от модели самолёта, чтобы обеспечить удобство и комфорт во время полёта.

Авиаэксперт, главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров считает, что введение единого размера ручной клади для всех авиакомпаний не решит проблему и не повысит удобства для пассажиров.

В комментарии для 360.ru он отметил, что размер багажных полок, в которых размещается ручная кладь, сильно зависит от модели самолёта. На больших дальнемагистральных лайнерах эти полки могут быть достаточно вместительными, тогда как на региональных самолётах они часто очень маленькие.

Если установить единый стандарт для ручной клади, который не будет учитывать эти различия, это может привести к тому, что багаж пассажиров не поместится в багажные полки, и они не смогут отправиться в полёт.

Гусаров также подчеркнул, что если бы решение проблемы с ручной кладью можно было бы найти путём введения единого стандарта, это было бы сделано уже давно.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Госдума Самолеты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных