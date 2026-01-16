Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Партийный десант "Единой России" проверил качество капитального ремонта Балахнинской ЦРБ

16 января 2026 14:53 Общество
Партийный десант Единой России проверил качество капитального ремонта Балахнинской ЦРБ

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В рамках Партийного десанта инспекция оценила капитальный ремонт, проведённый в детском корпусе Балахнинской центральной районной больницы. Работы были осуществлены на 2 и 4 этажах здания в приемном покое и детском отделении стационара.

«Я оцениваю состояние больницы как хорошее. Ремонт значительно улучшил условия приема и обслуживания пациентов. Это ключевой шаг к безопасной, современной и доступной медицинской помощи для детей. Партийный десант с прошлого года проводится в Балахнинском округе в еженедельном режиме. Рад, что наши депутаты фракции “Единая Россия” активно включились в эту работу. Такие инспекционные визиты позволяют своевременно реагировать на потребности граждан и улучшать инфраструктуру муниципалитета», – отметил глава Балахнинского муниципального округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Дранишников.

Модернизация детского корпуса медучреждения начата 5 лет назад. За это время на проект было потрачено свыше 58 млн рублей. В 2025 году в здании заменили сеть электроснабжения с подключением современных водонагревателей, установили современные стеклопакеты. Выполнен капитальный ремонт отопления с установкой узла учёта тепловой энергии. Была проведена замена системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Кроме того, обновили пожарный водопровод и установили новые пожарные краны.

«После ремонта нашим маленьким пациентам и их родителям стало намного приятнее находиться в стенах больницы. На двух этажах полностью проведён ремонт помещений: покрашены стены, заменено напольное покрытие и обновлено освещение. Теперь коридоры, палаты и кабинеты стали светлее и уютнее», — рассказал главный врач Балахнинской ЦРБ Олег Чернов. 

«Как многодетной маме, мне часто приходилось бывать с детьми в этой больнице. Раньше здесь было холодно, мрачно и неуютно. Я рада, что сейчас у балахнинцев появилось возможность лечиться в комфортных условиях. Всегда неприятно, если твой ребёнок болеет, но когда его окружает хорошая атмосфера и удобные палаты, я думаю, и лечение протекает быстрее», — поделилась депутат Совета депутатов Балахнинского муниципального округа, член фракции «Единая Россия» Наталья Кошлокова.

Партийный десант в Балахне состоялся в рамках реализации партпроекта «Здоровое будущее». Главная цель подобных рабочих визитов — мониторинг модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним, Партийный десант — эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона. Одна из важнейших задач проекта — контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».

