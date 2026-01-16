Эксперт-мониторинг событий с 9 по 16 января 2026 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции. Темы недели – "Сначала - новая архитектура безопасности в Европе и мире, потом - урегулирование на Украине", "Нижегородская область в числе регионов, привлекательных для переезда из других субъектов федерации", "Последствия аномального снегопада".

Федеральная тема – "Сначала - новая архитектура безопасности в Европе и мире, потом - урегулирование на Украине"

Председатель АНО "Минин - центра" Алексей Орехов:

"В свете событий за последние пару недель: нанесение ударов по гражданским объектам, по резиденции президента РФ, демонстративный арест танкера под российским флагом, а спустя неделю заявление главы МИД Великобритании о готовности брать на абордаж суда российского флота и координировать их перехват с европейскими союзниками, показывают - США и компания сейчас снова пробуют на практике узнать границы дозволенного и, по всей видимости, у них растёт убеждение, что этих границ нет.

А ранее так было с поставками вооружений, вначале боялись Украине что-то тяжелее касок поставить, а потом по нарастающей - с "Северным потоком", с "зерновым коридором", с ударами по компонентам нашей "ядерной триады" и ракетными ударами в глубину по территории России, покушениями и убийствами общественных деятелей и военачальников в Санкт - Петербурге и Москве.

Более того, враг наглеет на глазах: на фоне нападения на Венесуэлу и ареста Мадуро пошли прямые угрозы в адрес президента России Владимира Путина. Трамп в ходе общения с руководителями нефтегазовых компаний, отвечая на вопрос, хотел бы он похитить президента России, ответил, не то, что это невозможно, а думает то, что это не понадобится. А министр обороны Великобритании Джон Хили в ходе визита в Киев 11 января прямо заявил, что хотел бы похитить Владимира Путина.

Наши символические ответы, в том числе, в виде второго удара "Орешником", Запад показательно проигнорировал. По поведению западных элит видно, что никакого впечатления это не производит и поведения их не меняет.

То есть, война НАТО с Россией через Украину идёт в комфортном для альянса ключе. Запад как планировал ввод войск на украинскую территорию в случае перемирия, так от своего замысла отказываться и не собирается. Запад продолжит давить и обкладывать нас красными флажками и дальше.

Представляется, что с нами начнут считаться, как только страны НАТО начнут нести прямые издержки от войны с Россией на Украине.

И вот на этом фоне очередной раунд переговоров и договоренностей по урегулированию конфликта на Украине ожидаемо зашёл в тупик.

Ранее России был предъявлен так называемый "План-20", сводящийся фактически к заморозке конфликта и вводу войск западной коалиции на Украину. А передан он был через американское посольство в Париже, что свидетельствует о молчаливом согласии администрации Трампа на европейскую версию "мирного плана". И самое главное: из европейско-американского "Плана-20" испарились даже остатки "духа Анкориджа". Данный документ представляет собой предложение закамуфлированной капитуляции России с отказом от всех заявленных целей СВО.

Далее по версии Bloomberg в Москву с визитом должны были отправиться Уиткофф и Кушнер с целью дожать Россию до общезападных условий перемирия, но, очевидно, что для Москвы это неприемлемо.

Владимир Путин 15 января при вручении послам зарубежных государств верительных грамот дал ясный сигнал о необходимости вернуться к инициативам построения новой, надёжной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности, которую предлагала Россия, чтобы закрепить условия, на которых может быть достигнуто мирное урегулирование конфликта на Украине.

Пока же следует руководствоваться тем, что "Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед собой целей", пока хозяева Украины не откажутся от желания навязать нам невыгодное перемирие".

Региональная тема – "Нижегородская область в числе регионов, привлекательных для переезда из других субъектов федерации"

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

"В январе 2026 года Сбер опубликовал результаты своего исследования миграционных потоков между регионами России, в котором отмечено появление Нижегородской области в числе регионов, привлекательных для переезда из других субъектов федерации.

Как отмечено в докладе, переезд, как правило, осуществляется не по принципу "откуда угодно – куда угодно", а по принципу "своего" макрорегиона: так, в Сибири миграционный поток собирает на себя Новосибирск, на Урале – Екатеринбург, на Северо-Западе – Санкт-Петербург и т.д. Нижегородская область и Нижний Новгород, как это представлено авторами исследования, собирает на себя миграционный поток большого Поволжья (правда, делит эту функцию с Казанью, которая также отмечается в исследовании). Активизация внутрироссийского миграционного потока в сторону Нижнего Новгорода хотя и не имеет лавинообразного характера, тем не менее, является важной и перспективной тенденцией.

Дело в том, что по оценке специалистов другой солидной организации, - Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), - одним из фундаментальных факторов экономического роста в новых условиях является численность населения региона, а среди множества факторов, влияющих на положительную динамику численности населения одним из ключевых является миграция, в т.ч. внутрироссийский миграционный приток. Сила миграционного притяжения возникла у нашего региона не на пустом месте. За ней стоят представления россиян о "городе мечты", слагаемые которого исследовал холдинг "Ромир" в 2025 году.

Это благоустроенные общественные пространства, возможности для отдыха в выходные дни, шаговая доступность магазинов, зелёные насаждения, развитая инфраструктура общественного транспорта и прочее. То есть, всё то, что за последние годы активно развивается в Нижнем Новгороде. Физически доля приезжих из других регионов у нас пока не очень высокая, по данным Росстата в 2025 году – это 11% (столько же в Татарстане), и в моменте мы уступаем Самаре (19 %), Ульяновску (18 %).

Но при этом в Нижнем Новгороде есть "якорное" преимущество в другом: доля покупателей нижегородской недвижимости из чужих регионов – 7 % (в Татарстане – 8%), что сигнализирует об основательности намерений россиян из других регионов обосноваться в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Стратегия комплексного развития региона и агломерации Нижнего Новгорода, таким образом, начинает давать свои плоды. Конкуренция с другими регионами за ресурсы, - прежде всего, за человеческие ресурсы, — это работа, которая получается, у которой появляется конкретный результат. Поскольку 2026 год только-только стартовал, хочется пожелать руководству области и Нижнего Новгорода наращивать успех в этом направлении".

Муниципальная тема – "Последствия аномального снегопада"

Эксперт "Минин-центра", сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов:

"В течение недели сильный снег шел практически без перерыва, менялась только его интенсивность. С городских улиц за несколько дней было вывезено более 150 тыс. кубометров снега. Аномальные снегопады стали настоящим экзаменом для коммунальщиков. Эксперты Народного фронта постоянно мониторили ситуацию с уборкой снега в Нижнем Новгороде, в других населенных пунктах Нижегородской области, принимали жалобы граждан, организовывали им помощь с привлечением представителей государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

Снегопады завершились, и можно сделать некоторые выводы по организации уборки снега. По мнению экспертов Народного фронта коммунальщики Нижнего Новгорода в целом успешно справились со снежной стихией. Благодаря постоянному контролю за уборкой снега со стороны главы города Юрия Шалабаева и проведенным ранее масштабным закупкам уборочной техники основные дороги города чистились от снега круглосуточно, по городу на автомобилях можно было перемещаться, и это положительно оценили городские жители.

Вместе с тем, жители Нижнего Новгорода жаловались на снежные завалы возле домов. Из-за неочищенных дворов и дорог на контейнерных площадках накопились горы мусора в период снегопадов, жители города возмущались ненадлежащей организацией уборки снега на придомовых территориях. В положительном плане можно отметить домоуправляющую компанию ООО "Наш Дом" в Автозаводском районе. Видно было, что дворники этой домоуправляющей компании работают, занимаются очисткой от снега придомовых территорий.

А жители Нижегородского района, например, спрашивали, а где их дворники, почему они не очищают их дворы от снега. Возмущены были отсутствием дворников на придомовой территории в период обильных снегопадов жители дома № 152А по улице Максима Горького. Граждане были вынуждены сами своими ногами протаптывать себе на тротуарах дорожки и ждать дворников, которые наконец придут и очистят тротуары от снега до асфальта, как этого требуют нормативные документы.

В ходе обильных снегопадов на территории Нижегородской области выявилась другая проблема. Мусоровывозящие компании по отдельным адресам по 3-5 дней не вывозили твердые бытовые отходы. На контейнерных площадках накопились горы мусора. Например, к дому № 8 кор. № 1 на Волжской набережной в течение пяти дней мусоровозы не приезжали за твердыми бытовыми отходами, жители данного дома неоднократно обращались к региональному оператору, просили вывезти мусор, но целых пять дней их никто не слышал.

Аналогичная ситуация сложилась около дома № 57 по ул. Космическая, и только после обращения экспертов Народного фронта в государственную жилищную инспекцию области эти мусорные кучи были ликвидированы.

Много жалоб по невывозу мусора с контейнерных площадок поступило от жителей Балахны, поселка Гидроторф Балахнинского муниципального округа. Таких негативных примеров можно привести множество.

Региональные операторы часто ссылались на то, что из-за снежного покрова мусоровозы не могли подъехать к контейнерным площадкам. Но почему же мусоровозы не подъезжали несколько дней к тем контейнерным площадкам, которые были очищены от снега. Почему же длительное время не вывозили мусор с контейнерных площадок у дома № 8 кор. № 1 на Волжской набережной и у дома № 57 по улице Космической, где подъездные пути и площадки около контейнеров ежедневно очищались от снега? И это видимо не единичные случаи.

В эти тревожные дни снегопадов в региональный Народный фронт поступали жалобы жителей Нижнего Новгорода на отключение отопления в многоквартирных домах. В течение новогодних каникул в микрорайоне Аэродромный в Автозаводском районе, например, несколько раз отключали отопление в многоквартирных домах. Около дома № 42 по улице Космической вырыт огромный котлован, из которого постоянно идет пар. Специалисты ресурсоснабжающей организации этот котлован не засыпают, видимо, еще ждут аварии на теплотрассе, и это повторяется не первый год. Жители ближайших многоквартирных домов надеются на то, что этот аварийный участок теплосетей будет, наконец, переложен, и отопление в квартирах не будет отключаться.

В итоге можно еще раз подчеркнуть, что коммунальщики Нижнего Новгорода в целом успешно справились с уборкой снега.

По мнению экспертов Народного фронта, надо обратить внимание на слабые места, а именно, на упущения домоуправляющих компаний по очистке от снега придомовых территорий, на нарушения графиков по вывозу твердых бытовых отходов в период снегопадов, на многочисленные отключения отопления в многоквартирных домах, наметить мероприятия по устранению имеющихся недостатков".