"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур Культура и отдых

В Манеже Нижегородского кремля открылась выставка "Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края" (6+).

Основой экспозиции стали отреставрированные памятники деревянного храмового искусства Нижегородского Поволжья XVII — начала XX веков. Всего представлено 47 уникальных экспонатов из коллекций Нижегородского музея-заповедника, Нижегородского художественного музея, а также муниципальных музеев Арзамаса, Балахны, Ветлуги, Городца и музея Нижегородской епархии.

Реставрацию и консервацию выполнили специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря.

Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов отметил, что многие из представленных скульптур десятилетиями хранились в фондах и находились в аварийном состоянии.

"Мы увидели потрясающие результаты. Например, скульптура Николая Можайского XVII века после расчистки открыла яркие, насыщенные цвета одежды", - сказал Филиппов.

Он добавил, что реставраторы работали "как хирурги", благодаря чему стало возможным сохранить и представить широкой публике эти памятники.

Выставка дополнена мультимедийным сопровождением - рассказом о истории восстановления и реставрации храмов в регионе.

Реализация проекта стала возможной благодаря комплексной реставрационной программе, инициированной в 2025 году по поручению нижегородского губернатора Глеба Никитина.

