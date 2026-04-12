"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур

В Манеже Нижегородского кремля открылась выставка "Собор Святых. Три века деревянной храмовой скульптуры Нижегородского края" (6+).
Основой экспозиции стали отреставрированные памятники деревянного храмового искусства Нижегородского Поволжья XVII — начала XX веков. Всего представлено 47 уникальных экспонатов из коллекций Нижегородского музея-заповедника, Нижегородского художественного музея, а также муниципальных музеев Арзамаса, Балахны, Ветлуги, Городца и музея Нижегородской епархии.
Реставрацию и консервацию выполнили специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря.
Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов отметил, что многие из представленных скульптур десятилетиями хранились в фондах и находились в аварийном состоянии.
"Мы увидели потрясающие результаты. Например, скульптура Николая Можайского XVII века после расчистки открыла яркие, насыщенные цвета одежды", - сказал Филиппов.
Он добавил, что реставраторы работали "как хирурги", благодаря чему стало возможным сохранить и представить широкой публике эти памятники.
Выставка дополнена мультимедийным сопровождением - рассказом о истории восстановления и реставрации храмов в регионе.
Реализация проекта стала возможной благодаря комплексной реставрационной программе, инициированной в 2025 году по поручению нижегородского губернатора Глеба Никитина.
Фото: Александр Воложанин
