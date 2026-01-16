В январе с нижегородских улиц вывезли столько снега, сколько за всю прошлую зиму Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

С 6 января в Нижнем Новгороде было вывезено свыше 400 тысяч кубометров снега — практически столько же, сколько за весь зимний сезон 2024-2025 годов. Об этом сообщил замглавы администрации города Антон Максимов во время очередного объезда территории.

По его словам, объём уже вывезенного снега эквивалентен примерно 20 тысячам рейсов самосвалов. В настоящее время основные городские дороги и маршруты общественного транспорта очищены до твёрдого покрытия и обработаны противогололёдными материалами. Также ведутся усиленные работы по расчистке прилотковой части улиц.

Максимов отметил, что для ускорения уборки дворовых территорий мэрия тесно взаимодействует с районными властями, административно-технической инспекцией (АТИ) и управляющими компаниями.

Особое внимание уделяется вопросам вывоза мусора, на которые повлияли сложные погодные условия. По словам чиновника, ещё 6 января градоначальник Юрий Шалабаев поручил организовать круглосуточный контроль за очисткой и оперативно выявлять места, где затруднён проезд мусоровозов или не расчищены контейнерные площадки. Сотрудники районных администраций, АТИ и ДУКов ежедневно отслеживали ситуацию, включая выходные и праздничные дни. Затруднения были зафиксированы примерно на 1,5% из 12 тысяч контейнерных площадок в городе.

Сложности, по словам Максимова, часто возникали из-за автомобилей, припаркованных у мусорных контейнеров. В таких случаях привлекались эвакуаторы: машину перемещали, после чего вывозили отходы. При этом каждый подобный случай увеличивал время работы примерно на 40-45 минут и иногда нарушал график. Все инциденты прорабатываются с региональным оператором на ежедневных штабах, по необходимости добавляется техника.

Также из пресс-релиза горадминистрации следует, что по поручению мэра из резервного фонда города были выделены дополнительные средства на вывоз мусора и расчистку снега. Сейчас ежедневно на дворовых и муниципальных территориях работает около 200 единиц дополнительной спецтехники.

Планы по уборке дворов управляющие компании предоставляют в администрации районов ежедневно. Кроме того, учитываются обращения жителей, поступающие через разные каналы, а также данные от СМИ и регионального оператора. Это позволяет оперативно выявлять проблемные точки — где необходимо расширить проезд, расчистить снежные навалы или освободить место для разворота техники. Графики корректируются каждый вечер, а днём контролируется их исполнение.

Антон Максимов также рассказал о работе административно-технической инспекции по контролю за уборкой крыш. Городская администрация отвечает за нежилые здания и помещения, а состояние кровель жилых домов отслеживает Госжилинспекция. Ведомства обмениваются данными, по итогам проверок выносятся предписания и обеспечивается ограждение участков с нависанием снега или наледи над тротуарами.

В завершение Максимов сообщил, что в ежедневной уборке города задействовано более 1300 единиц техники и порядка 3500 дворников. Он подчеркнул, что зима продолжается, и задач по расчистке снега ещё предстоит много.

Ранее нижегородцам рассказали, куда обращаться по поводу уборки снега.