Рекордные 65,2 мм снега выпали в верхней части Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Почти 300 000 кубометров снега вывезли с территории Нижнего Новгорода с 6 января, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

При этом градоначальник добавил, что "снега еще очень много". Ликвидация последствий затяжного снегопада продолжается. Параллельно ведется работа с управляющими компаниями и ТСЖ. На некоторых, как выразился Шалабаев, "скопились настоящие досье в самой негативной трактовке этого слова".

Как сообщалось ранее, в январе возбуждено 600 административных дел из-за плохой уборки дворов. Управляющим компаниям и ТСЖ напомнили об огромных штрафах за некачественную уборку снега и наледи.

Также нижегородский мэр поделился любопытной статистикой, предоставленной специалистами. По их наблюдениям, которые ведутся с 2017 года, за первую декаду января минимальное количество снега в верхней части приволжской столицы было зафиксировано в 2018 году — тогда выпало 12 мм осадков. В 2019, 2024 и 2025 году — по 16,4 мм. Значительная часть — 43,6 мм — выпала в 2022 году.

А в январе 2026 года, по словам Шалабаева, установлен абсолютный рекорд — 65,2 мм.

При этом в нижней части города, где обычно осадков меньше, ситуация аналогичная: минимум зафиксирован в 2018 году — 8,4 мм. В 2022 году было в 3,5 раза больше. А максимум установлен в январе нынешнего года — 37,8 мм.

Ранее выяснилось, что мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега.