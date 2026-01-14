Мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега

Фото:
В Нижнем Новгороде за два дня — с 12 по 13 января — было зафиксировано около 330 адресов, откуда не удалось вывезти мусор из-за затруднённого доступа к контейнерным площадкам. Причиной стали нерасчищенные от снега проезды во дворах.
К полудню 14 января ситуация значительно улучшилась: по данным городского департамента благоустройства, отходы были вывезены уже с 250 проблемных участков. По остальным адресам работы продолжаются, и вывоз мусора планируется завершить в ближайшее время.
В мэрии сообщили, что в расчистке дворов активно участвуют дорожные службы и региональный оператор по обращению с отходами — компания "Нижэкология-НН". Они оказывают поддержку управляющим компаниям и товариществам собственников жилья, чтобы обеспечить доступ мусоровозов к контейнерам.
Одновременно с этим сотрудники департамента административно-технического и муниципального контроля (АТИ) начали в январе около 600 административных производств из-за плохой уборки во дворах.
Ранее нижегородские власти объяснили, почему мусор не могут вывезти из дворов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+