Мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за два дня — с 12 по 13 января — было зафиксировано около 330 адресов, откуда не удалось вывезти мусор из-за затруднённого доступа к контейнерным площадкам. Причиной стали нерасчищенные от снега проезды во дворах.

К полудню 14 января ситуация значительно улучшилась: по данным городского департамента благоустройства, отходы были вывезены уже с 250 проблемных участков. По остальным адресам работы продолжаются, и вывоз мусора планируется завершить в ближайшее время.

В мэрии сообщили, что в расчистке дворов активно участвуют дорожные службы и региональный оператор по обращению с отходами — компания "Нижэкология-НН". Они оказывают поддержку управляющим компаниям и товариществам собственников жилья, чтобы обеспечить доступ мусоровозов к контейнерам.

Одновременно с этим сотрудники департамента административно-технического и муниципального контроля (АТИ) начали в январе около 600 административных производств из-за плохой уборки во дворах.

