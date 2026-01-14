У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 января 2026 18:43Мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега
14 января 2026 18:22Ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде завершат в 2026 году
14 января 2026 18:02Нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с "Госуслугами"
14 января 2026 17:2816-летнего жителя Городца наградили за спасение бабушки из горящей квартиры
14 января 2026 17:13Говяжий жир нашли в нижегородском сливочном масле
14 января 2026 16:54Министр Пучков прокомментировал избиение подростка в Дзержинске
14 января 2026 16:42600 дел завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде
14 января 2026 16:25Нижегородцы могут предложить свои эскизы мемориалов, посвященных волонтерам, на всероссийском конкурсе
14 января 2026 15:45Травматолог Григорьев напомнил правила поведения при гололеде
14 января 2026 15:1866 крещенских купелей оборудуют в Нижегородской области: список
Общество

Мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега

14 января 2026 18:43 Общество
Мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за два дня — с 12 по 13 января — было зафиксировано около 330 адресов, откуда не удалось вывезти мусор из-за затруднённого доступа к контейнерным площадкам. Причиной стали нерасчищенные от снега проезды во дворах.

К полудню 14 января ситуация значительно улучшилась: по данным городского департамента благоустройства, отходы были вывезены уже с 250 проблемных участков. По остальным адресам работы продолжаются, и вывоз мусора планируется завершить в ближайшее время.

В мэрии сообщили, что в расчистке дворов активно участвуют дорожные службы и региональный оператор по обращению с отходами — компания "Нижэкология-НН". Они оказывают поддержку управляющим компаниям и товариществам собственников жилья, чтобы обеспечить доступ мусоровозов к контейнерам.

Одновременно с этим сотрудники департамента административно-технического и муниципального контроля (АТИ) начали в январе около 600 административных производств из-за плохой уборки во дворах.

Ранее нижегородские власти объяснили, почему мусор не могут вывезти из дворов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство ЖКХ Мусор
Поделиться:
Новости по теме
12 января 2026 16:25Сугробы в Нижнем Новгороде могут вырасти еще на 11 см за два дня
12 января 2026 12:43Более 150 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода
11 января 2026 14:13Нижегородское минэкологии добилось вывоза мусора с улицы Коломенской
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных