Спорт

Сергей Панов опроверг слухи о финансовых проблемах в БК "Пари НН"

17 января 2026 10:15 Спорт
Сергей Панов опроверг слухи о финансовых проблемах в БК Пари НН

Фото: nn-basket.ru

Почетный президент баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Панов опроверг информацию о наличии серьезных финансовых затруднений в команде.

Ранее телеграм-канал "Свободный агент" сообщил, что игроки нижегородского клуба якобы не получали полную заработную плату с октября.

При этом в интервью "Матч ТВ" Панов заявил, что проблем у клуба нет. 

"Похоже, враги наговаривают. Как говорится, не читайте до обеда советских газет. Все у нас хорошо".

В клубе заверили, что ситуация находится под контролем и никаких оснований для беспокойства нет.

Ранее сообщалось, что БК "Пари НН" обыграл "Зенит" на выезде впервые с 2019 года. 

