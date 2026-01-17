Сергей Панов опроверг слухи о финансовых проблемах в БК "Пари НН"

Фото:
Почетный президент баскетбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Панов опроверг информацию о наличии серьезных финансовых затруднений в команде.
Ранее телеграм-канал "Свободный агент" сообщил, что игроки нижегородского клуба якобы не получали полную заработную плату с октября.
При этом в интервью "Матч ТВ" Панов заявил, что проблем у клуба нет.
"Похоже, враги наговаривают. Как говорится, не читайте до обеда советских газет. Все у нас хорошо".
В клубе заверили, что ситуация находится под контролем и никаких оснований для беспокойства нет.
Ранее сообщалось, что БК "Пари НН" обыграл "Зенит" на выезде впервые с 2019 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+