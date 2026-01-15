Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Спорт

БК "Пари НН" обыграл "Зенит" на выезде впервые с 2019 года

15 января 2026 13:00 Спорт
БК Пари НН обыграл Зенит на выезде впервые с 2019 года

Фото: БК "Пари НН"

14 января баскетболисты "Пари Нижний Новгород" одержали важную победу в выездном матче против петербургского "Зенита" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.  

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 в пользу нижегородцев. Команда Сергея Козина уверенно провела игру, выиграв три из четырёх четвертей: 18:13, 27:21, 27:28, 27:27.  

Особенно отличился Айзея Вашингтон — он набрал 28 очков и стал самым результативным игроком встречи.  

Эта победа стала для "Пари НН" первой над "Зенитом" в Санкт-Петербурге с октября 2019 года.

Сейчас нижегородская команда занимает девятое место в турнирной таблице, имея 6 побед в 21 матче.  

Следующую игру (6+) "Пари НН" проведёт 17 января на домашней площадке против "Автодора". 

Ранее сообщалось, что в этот же день хоккеисты "Торпедо" всухую обыграли действующего чемпиона Кубка Гагарина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Баскетбол БК "Пари НН" Спорт
