БК "Пари НН" обыграл "Зенит" на выезде впервые с 2019 года Спорт

Фото: БК "Пари НН"

14 января баскетболисты "Пари Нижний Новгород" одержали важную победу в выездном матче против петербургского "Зенита" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 99:89 в пользу нижегородцев. Команда Сергея Козина уверенно провела игру, выиграв три из четырёх четвертей: 18:13, 27:21, 27:28, 27:27.

Особенно отличился Айзея Вашингтон — он набрал 28 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Эта победа стала для "Пари НН" первой над "Зенитом" в Санкт-Петербурге с октября 2019 года.

Сейчас нижегородская команда занимает девятое место в турнирной таблице, имея 6 побед в 21 матче.

Следующую игру (6+) "Пари НН" проведёт 17 января на домашней площадке против "Автодора".

Ранее сообщалось, что в этот же день хоккеисты "Торпедо" всухую обыграли действующего чемпиона Кубка Гагарина.