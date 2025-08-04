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Спорт

Ледовую арену на Стрелке назовут без привязки к главному спонсору "Торпедо"

05 августа 2025 10:22  [101] Спорт
Ледовую арену на Стрелке назовут без привязки к главному спонсору Торпедо

Фото: ИГРСНО

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Ледовую арену на Стрелке назовут без привязки к главному спонсору ХК "Торпедо". Об этом стало известно в ходе прямого эфира председателя правления АНО ХК "Торпедо" Максима Гафурова и генерального директора клуба Евгения Забуги 4 августа.

Коммерческий нейминг спортивных площадок — это распространенная практика за во многих видах спорта не только за рубежом, но и в России. Например, стадион "Нижний Новгород" теперь будет называться "Совкомбанк Арена".

Какие предприятия могут дать свое имя Ледовому дворцу, пока не разглашается. Известно, что рассматривается сразу несколько вариантов. Вероятнее всего, нейминг будет в честь не титульного спонсора клуба.

Евгений Забуга подчеркнул, что имя арены напрямую будет ассоциироваться с "Торпедо", поэтому необходимо подойти к выбору внимательно.

Напомним, строительство Ледовой арены началось в 2022 году. Изначально окончить строительство планировалось в 2024 году, позже сроки сдвинулись на осень 2025 года. На данный момент внутри стадиона уже выполнены основные работы, продолжается чистовая отделка. 

На главной 12-тысячной арене уже установлены кресла, хоккейные борта. Также ведутся активные работы над фасадом. Напомним, по разработанной концепции на фасаде будет показана раскадровка движения хоккеистов с помощью перфорации по металлу. Параллельно на фасаде ведется монтаж LED-экрана, на котором в будущем планируется транслировать матчи. К установке медиакуба приступят сразу после завершения работ с экраном. Также завершается благоустройство прилегающей территории. 

В конце июля арене присвоили официальный адрес — улица Стрелка, 11.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" переедет в новый Дворец до конца 2025 года. 

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Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
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