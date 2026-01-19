В посёлке Калиниха Воскресенского округа вручили ключи от квартир детям-сиротам Общество

Фото: администрация Воскресенского муниципального округа

В посёлке Калиниха Воскресенского муниципального округа торжественно вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов и глава МСУ Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов.

«Нам очень важно, чтобы молодежь оставалась жить и работать на нашей земле. Благодаря областной программе и поддержке правительства Нижегородской области мы имеем возможность обеспечить ребят жильем. Это хорошее подспорье для начала самостоятельной жизни. Всегда держим «обратную связь» с ребятами, которые получили жилье. Многие уже начали создавать семьи, а это самая большая радость для нас», - сказал Александр Запевалов.

Возведение новых домов на улице Весенней, в которых расположено 8 жилых помещений, стало возможным благодаря региональному проекту «Реализация жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и субвенции из областного бюджета на сумму более 24 млн рублей.

Стены жилых домов выполнены из газосиликатного блока с активным утеплителем и облицовкой из силикатного кирпича, крыша покрыта профнастилом, залиты монолитные бетонные полы, проведена скрытая проводка, оборудована вентиляция. Все коммуникации подведены. Площадь каждого жилого помещения - 34 кв. м.

Глава округа Александр Запевалов отметил, что общая сумма субвенции на обеспечение жильём детей-сирот в 2025 году составила более 38 млн рублей. В прошлом году на территории Воскресенского округа возведен ещё один квадрохаус, что позволит обеспечить жильём еще четверых детей-сирот, проживающих в округе.