Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 декабря 2025 12:14Нижегородские медики и фрамацевты смогут год работать без аккредитации
27 декабря 2025 10:10Площадки для запуска фейерверков на Новый год определили в Нижнем Новгороде
27 декабря 2025 09:05Нижегородцы отклонили идею переименовать маршруты №31 и Э-31
26 декабря 2025 18:59Трамваи могут вернуться на Ошарскую улицу до Нового года
26 декабря 2025 17:13Качество ЖКУ улучшилось для 131 тысячи нижегородцев благодаря ФРТ
26 декабря 2025 16:11Соцучастковые усилили поддержку жителей и расширили охват в 2025 году
26 декабря 2025 16:00В Нижегородской области запретили запускать салюты рядом с домами
26 декабря 2025 15:45Модернизация Нижегородской станции аэрации завершится в 2030 году
26 декабря 2025 15:18Минсоцпол займется семейной политикой в Нижегородской области
26 декабря 2025 14:55Юрист Кофанов объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована законом
Общество

Нижегородские медики и фрамацевты смогут год работать без аккредитации

27 декабря 2025 12:14 Общество
Нижегородские медики и фрамацевты смогут год работать без аккредитации

Фото: Максим Герасимов

Медицинским и фармацевтическим работникам, в том числе в Нижегородской области, разрешат временно трудиться без прохождения аккредитации. Об этом сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно проекту приказа Минздрава России, срок обязательной аккредитации будет отложен на один год — с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года.
В первую очередь, послабление коснется тех, кто в 2025 году уже работал по медицинской или фармацевтической специальности, подтвержденной дипломом, но чей сертификат специалиста истек в том же году.

Также работать без аккредитации смогут лица с иным образованием, если оно соответствует квалификационным требованиям, установленным приказами Минздрава РФ, либо требованиям профессионального стандарта.

Кроме того, в условиях чрезвычайных ситуаций допускается работа без аккредитации на должностях операционной медсестры/медбрата и медсестры-анестезиста.

По словам Никонова, мера призвана разрешить сложную ситуацию, сложившуюся в том числе в Нижегородской области, где многие опытные врачи и провизоры лишились возможности работать из-за отказов в аккредитации. Причиной отказов часто становились расхождения в записях трудовых книжек.

В Минздраве назвали годовую отсрочку "дополнительным временем у медиков" для перехода на процедуру аккредитации.

Ранее сообщалось, что молодым врачам разрешили отказаться от наставничества в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аптеки Врачи Минздрав
Поделиться:
Новости по теме
24 декабря 2025 17:49Нижегородцы могут записаться к врачу через чат-бот в MAX
20 декабря 2025 09:00Нижегородские больницы смогут бесплатно размещать объявления о вакансиях
11 декабря 2025 14:54Правительство РФ направит 71 млн рублей на зарплаты нижегородских врачей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных