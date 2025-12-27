Нижегородские медики и фрамацевты смогут год работать без аккредитации

Фото:
Медицинским и фармацевтическим работникам, в том числе в Нижегородской области, разрешат временно трудиться без прохождения аккредитации. Об этом сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно проекту приказа Минздрава России, срок обязательной аккредитации будет отложен на один год — с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года.
В первую очередь, послабление коснется тех, кто в 2025 году уже работал по медицинской или фармацевтической специальности, подтвержденной дипломом, но чей сертификат специалиста истек в том же году.
Также работать без аккредитации смогут лица с иным образованием, если оно соответствует квалификационным требованиям, установленным приказами Минздрава РФ, либо требованиям профессионального стандарта.
Кроме того, в условиях чрезвычайных ситуаций допускается работа без аккредитации на должностях операционной медсестры/медбрата и медсестры-анестезиста.
По словам Никонова, мера призвана разрешить сложную ситуацию, сложившуюся в том числе в Нижегородской области, где многие опытные врачи и провизоры лишились возможности работать из-за отказов в аккредитации. Причиной отказов часто становились расхождения в записях трудовых книжек.
В Минздраве назвали годовую отсрочку "дополнительным временем у медиков" для перехода на процедуру аккредитации.
Ранее сообщалось, что молодым врачам разрешили отказаться от наставничества в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+