Нижегородские медики и фрамацевты смогут год работать без аккредитации

Фото: Максим Герасимов

Медицинским и фармацевтическим работникам, в том числе в Нижегородской области, разрешат временно трудиться без прохождения аккредитации. Об этом сообщил главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно проекту приказа Минздрава России, срок обязательной аккредитации будет отложен на один год — с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года.

В первую очередь, послабление коснется тех, кто в 2025 году уже работал по медицинской или фармацевтической специальности, подтвержденной дипломом, но чей сертификат специалиста истек в том же году.

Также работать без аккредитации смогут лица с иным образованием, если оно соответствует квалификационным требованиям, установленным приказами Минздрава РФ, либо требованиям профессионального стандарта.

Кроме того, в условиях чрезвычайных ситуаций допускается работа без аккредитации на должностях операционной медсестры/медбрата и медсестры-анестезиста.

По словам Никонова, мера призвана разрешить сложную ситуацию, сложившуюся в том числе в Нижегородской области, где многие опытные врачи и провизоры лишились возможности работать из-за отказов в аккредитации. Причиной отказов часто становились расхождения в записях трудовых книжек.

В Минздраве назвали годовую отсрочку "дополнительным временем у медиков" для перехода на процедуру аккредитации.

