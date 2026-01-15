Нижегородская область получит федеральные средства на лечение редких болезней

Фото:
Нижегородская область с 2026 года получит возможность привлекать федеральное финансирование для закупки лекарств от орфанных заболеваний. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в своих социальных сетях.
По его словам, новая мера поддержки позволит существенно облегчить ситуацию для пациентов с редкими диагнозами. В регионе зарегистрировано около 200 таких человек. На их лечение требуется порядка 1,5 млн рублей ежемесячно, а общие затраты на медикаменты достигают 4 млрд рублей.
Как отметил Люлин, вопрос о дополнительном финансировании обсуждался еще в 2023 году на заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа в Чебоксарах. В 2025 году тема вновь поднималась на экспертном совете по здравоохранению в нижегородском парламенте.
"Постановление правительства РФ даёт старт работе по предоставлению субсидий регионам", — подчеркнул он.
Финансовую помощь смогут получить субъекты страны с ограниченными бюджетными возможностями, если в них существует подтверждённая потребность в закупке лекарств от редких заболеваний.
На реализацию этой инициативы в 2026 году федеральным бюджетом зарезервировано 9 млрд рублей. В последующие два года — 2027 и 2028 — на эти цели будет направлено по 10 млрд рублей ежегодно.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области почти 5 тысяч человек страдают редкими заболеваниями.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+