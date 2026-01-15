У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Нижегородская область получит федеральные средства на лечение редких болезней

15 января 2026 09:59 Общество
Нижегородская область получит федеральные средства на лечение редких болезней

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область с 2026 года получит возможность привлекать федеральное финансирование для закупки лекарств от орфанных заболеваний. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин в своих социальных сетях.

По его словам, новая мера поддержки позволит существенно облегчить ситуацию для пациентов с редкими диагнозами. В регионе зарегистрировано около 200 таких человек. На их лечение требуется порядка 1,5 млн рублей ежемесячно, а общие затраты на медикаменты достигают 4 млрд рублей.

Как отметил Люлин, вопрос о дополнительном финансировании обсуждался еще в 2023 году на заседании Совета законодателей Приволжского федерального округа в Чебоксарах. В 2025 году тема вновь поднималась на экспертном совете по здравоохранению в нижегородском парламенте.

"Постановление правительства РФ даёт старт работе по предоставлению субсидий регионам", — подчеркнул он.

Финансовую помощь смогут получить субъекты страны с ограниченными бюджетными возможностями, если в них существует подтверждённая потребность в закупке лекарств от редких заболеваний.

На реализацию этой инициативы в 2026 году федеральным бюджетом зарезервировано 9 млрд рублей. В последующие два года — 2027 и 2028 — на эти цели будет направлено по 10 млрд рублей ежегодно.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области почти 5 тысяч человек страдают редкими заболеваниями.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Теги:
Евгений Люлин Здравоохранение лекарства
