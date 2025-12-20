Нижегородская область вошла в топ-10 по обеспеченности лекарствами Общество

Нижегородская область оказалась в числе регионов с наибольшим уровнем лекарственного обеспечения в стране. Согласно данным мониторинга госзакупок за январь-ноябрь 2025 года, регион вошёл в топ-10 по объёмам поставок медикаментов.

Как сообщил главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на аналитиков "Курсора", сумма госзакупок лекарств в Нижегородской области с начала года составила 19 722 млн рублей.

Наиболее востребованными в регионе стали препараты "Форсига" для пациентов с сахарным диабетом, а также противоопухолевые средства — "Кстанди", "Тецентрик" и "Линпраза".

Нижегородская область уступает по объёмам закупок лишь крупнейшим субъектам страны — Москве, Санкт-Петербургу, Московской области, а также Красноярскому краю, Свердловской, Челябинской и Ростовской областям и Республике Татарстан.

Ранее сообщалось, что первые отечественные таблетки от ожирения поступят в аптеки Нижегородской области в течение месяца.