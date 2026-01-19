На 11% увеличилась выработка на нижегородской мебельной фабрике Экономика

Фото: Минпром Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «Мебель-комплекс» в Нижнем Новгороде подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Компания специализируется на производстве мебели для офисов и предприятий торговли.

В качестве пилотного потока был выбран процесс изготовления корпусной мебели с фасадами из МДФ. Доля продажи этой продукции в выручке компании составляет 37%.

«За полгода работы на предприятии специалисты РЦК совместно с рабочей группой предприятия проанализировали процессы на предприятии и выявили 26 «узких» мест, среди которых - неэффективная логистика, простои операторов, неоптимально оборудованные рабочие места. По каждому из этих пунктов были предложены решения. В частности, эксперты РЦК сократили время ожидания операторов за счет внедрения перекатных тележек для транспортировки изделий из клеевой камеры до участка прессования, а также внедрили гидравлическую тележку с подъемником. Эти и другие изменения позволили увеличить выработку на 11 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 20 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» внедряют три компании в сфере мебельного производства. Всего участниками федпроекта являются 309 региональных предприятий.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. Поддержка ведется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения, и обеспечивающих достижение девяти показателей национальных целей. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».