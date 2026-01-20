У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Минздрав разъяснил порядок лечения дзержинских пациентов с инфарктами

20 января 2026 09:17 Общество
Минздрав разъяснил порядок лечения дзержинских пациентов с инфарктами

В министерстве здравоохранения Нижегородской области прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о якобы прекращении госпитализации пациентов с инфарктами и инсультами из Дзержинска в больницы Нижнего Новгорода. О ситуации сообщил телеграм-канал "Бокал прессека".

Как заверили в облминздраве, информация не соответствует действительности. Пациенты с инсультами, как и прежде, направляются в городскую клиническую больницу №39 в Нижнем Новгороде. Приём таких больных не прекращался. С 29 декабря туда были госпитализированы 86 человек, при этом ни одного осложнения при транспортировке не зафиксировано.

Что касается больных с острым коронарным синдромом, их временно перенаправляют в больницу в Павлове. Это связано с ремонтом ангиографического оборудования в ГКБ №13 Нижнего Новгорода. Перед отправкой проводится телемедицинская консультация, чтобы оценить состояние пациента и выбрать оптимальный маршрут. По этой схеме уже перевезены 14 человек. Один пациент, находившийся в крайне тяжёлом состоянии, скончался до начала эвакуации.

В ведомстве подчеркнули, что Павлово — не единственное направление для госпитализации. В некоторых случаях пациентов доставляют в региональный кардиологический центр в Нижнем Новгороде. Такой вариант предусмотрен действующими медицинскими алгоритмами.

"Изменения в маршрутизации носят временный характер и будут отменены сразу после завершения ремонтных работ и восстановления работы медицинского оборудования", - уточнили в минздраве.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области выделят средства федерального бюджета на лечение редких заболеваний у жителей региона.

Ранее сообщалось, что Нижегородской области выделят средства федерального бюджета на лечение редких заболеваний у жителей региона.

Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Минздрав
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных