Нижегородские врачи вовремя распознали инфаркт у пенсионерки и спасли ей жизнь Общество

В Нижнем Новгороде врачи 30-й поликлиники помогли 69-летней женщине, у которой начался инфаркт прямо в медучреждении. Об этом сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Пенсионерка почувствовала резкую боль в груди и, несмотря на плохое самочувствие, обратилась к дежурному врачу. Медики быстро сориентировались и диагностировали предынфарктное состояние.

Женщине незамедлительно вызвали скорую помощь, и её госпитализировали прямо из поликлиники. Благодаря оперативным действиям врачей удалось избежать серьёзных последствий.

Медики напоминают: не стоит игнорировать сигналы своего организма. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярные осмотры и диспансеризация могут не просто улучшить здоровье, а спасти жизнь.

