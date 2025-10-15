Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Нижегородские врачи вовремя распознали инфаркт у пенсионерки и спасли ей жизнь

15 октября 2025 19:35
Нижегородские врачи вовремя распознали инфаркт у пенсионерки и спасли ей жизнь

В Нижнем Новгороде врачи 30-й поликлиники помогли 69-летней женщине, у которой начался инфаркт прямо в медучреждении. Об этом сообщает главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Пенсионерка почувствовала резкую боль в груди и, несмотря на плохое самочувствие, обратилась к дежурному врачу. Медики быстро сориентировались и диагностировали предынфарктное состояние.

Женщине незамедлительно вызвали скорую помощь, и её госпитализировали прямо из поликлиники. Благодаря оперативным действиям врачей удалось избежать серьёзных последствий.

Медики напоминают: не стоит игнорировать сигналы своего организма. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Регулярные осмотры и диспансеризация могут не просто улучшить здоровье, а спасти жизнь.

Ранее сообщалось, что невролог рассказала нижегородцам, как защититься от тромбоза.

Ранее сообщалось, что невролог рассказала нижегородцам, как защититься от тромбоза.

