Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 декабря 2025 12:03Бесплатное питание начнут предоставлять школьникам-льготникам в Кстове
24 декабря 2025 11:52Врачи кардиоцентра провели выездной прием пациентов в Балахнинской ЦРБ
24 декабря 2025 11:28Нижегородцам рассказали, как избежать обморожений в зимний период
24 декабря 2025 11:22Болит поясница: причины и способы оказать себе первую помощь
24 декабря 2025 10:44Артём Кавинов: "Продолжаем по поручению Володина контролировать ход работ капремонта школ в регионе"
24 декабря 2025 10:40Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявят в третий раз
24 декабря 2025 10:23Мобильный интернет снова пропал в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 09:56Световые столбы озарили небо над Нижним Новгородом ночью 24 декабря
24 декабря 2025 09:27В Нижегородской области исполнят желания отказавшихся от аборта женщин
24 декабря 2025 09:16Нижегородцам рассказали, как избежать скачков сахара в новогодние праздники
Общество

Врачи кардиоцентра провели выездной прием пациентов в Балахнинской ЦРБ

24 декабря 2025 11:52 Общество
Врачи кардиоцентра провели выездной прием пациентов в Балахнинской ЦРБ

Фото: минздрав Нижегородской области

23 декабря ведущие врачи НИИ–Специализированной клинической кардиохирургической больницы имени академика Б.А. Королёва побывали с рабочей поездкой в Балахнинской центральной районной больнице. Медики провели прием 30 пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, для местных врачей-терапевтов и врачей-неврологов нижегородские специалисты провели обучающий семинар, посвященный особенностям ведения больных с патологиями сердечно-сосудистого профиля.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, выезд в Балахну медиков Нижегородского кардиоцентра - учреждения самого высокого, 3-его уровня, – одна из антикризисных мер по развитию здравоохранения в муниципалитете. В ведомстве напомнили, что в ноябре Балахнинскую ЦРБ посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он поручил министерству наладить ситуацию с врачебными кадрами и доступностью записи к врачам узких специальностей, а также улучшить условия оказания медицинской помощи в стационаре.

Прием провели врачи-кардиологи Юлия Гурьянова и Дарья Волкова. К специалистам обратились пациенты с артериальной гипертонией, аритмией, а также ранее перенёсшие инфаркт миокарда.

«Для каждого пациента был проведён аудит схем лекарственной терапии. В случаях, где это было необходимо, скорректировали режим лечения. Все пациенты получили персонализированные рекомендации по образу жизни и медикаментозной терапии», – пояснили в НИИ-Специализированной клинической кардиохирургической больнице имени академика Б.А. Королёва.

И.о. главного врача Балахнинской ЦРБ Олег Чернов подчеркнул, что для пациентов, перенесших инфаркт, были подобраны схемы реабилитации и дальнейшего диспансерного контроля. Особое внимание уделено приверженности приёму лекарств и регулярному диспансерному наблюдению в поликлинике Балахнинской ЦРБ.

«Рассчитываем, что такие выезды коллег в нашу ЦРБ станут регулярной практикой. При поддержке ведущих кардиологов и кардиохирургов региона планируем проводить повторные обследования на местах и отбор пациентов на плановые кардиохирургические вмешательства в Нижегородском кардиоцентре», – сказал он.

Обучающий семинар для балахнинских медиков провели заместитель главного врача НИИ–СККБ имени академика Б.А. Королева по лечебной части, врач-кардиолог Виктория Теплицкая и заведующая Центром диспансерного наблюдения больницы, врач-кардиолог Наталия Карташева.

«Для того чтобы обеспечить эффективное лечение людей с наиболее сложными формами сердечно-сосудистых заболеваний, очень важен междисциплинарный подход. Мы поделились знаниями и опытом с терапевтами и неврологами – специалистами, к которым, как и к кардиологам, наиболее часто обращаются пациенты такого профиля. Глобальная цель состоявшегося семинара – повысить не только качество оказания первичной медицинской помощи в Балахне, но и эффективность маршрутизации пациентов в специализированные лечебные учреждения, в том числе в областной кардиоцентр», – подытожила Виктория Теплицкая.

Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одна из составляющих нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Он реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Минздрав
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных