Врачи кардиоцентра провели выездной прием пациентов в Балахнинской ЦРБ Общество

Фото: минздрав Нижегородской области

23 декабря ведущие врачи НИИ–Специализированной клинической кардиохирургической больницы имени академика Б.А. Королёва побывали с рабочей поездкой в Балахнинской центральной районной больнице. Медики провели прием 30 пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, для местных врачей-терапевтов и врачей-неврологов нижегородские специалисты провели обучающий семинар, посвященный особенностям ведения больных с патологиями сердечно-сосудистого профиля.

Как рассказали в министерстве здравоохранения региона, выезд в Балахну медиков Нижегородского кардиоцентра - учреждения самого высокого, 3-его уровня, – одна из антикризисных мер по развитию здравоохранения в муниципалитете. В ведомстве напомнили, что в ноябре Балахнинскую ЦРБ посетил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он поручил министерству наладить ситуацию с врачебными кадрами и доступностью записи к врачам узких специальностей, а также улучшить условия оказания медицинской помощи в стационаре.

Прием провели врачи-кардиологи Юлия Гурьянова и Дарья Волкова. К специалистам обратились пациенты с артериальной гипертонией, аритмией, а также ранее перенёсшие инфаркт миокарда.

«Для каждого пациента был проведён аудит схем лекарственной терапии. В случаях, где это было необходимо, скорректировали режим лечения. Все пациенты получили персонализированные рекомендации по образу жизни и медикаментозной терапии», – пояснили в НИИ-Специализированной клинической кардиохирургической больнице имени академика Б.А. Королёва.

И.о. главного врача Балахнинской ЦРБ Олег Чернов подчеркнул, что для пациентов, перенесших инфаркт, были подобраны схемы реабилитации и дальнейшего диспансерного контроля. Особое внимание уделено приверженности приёму лекарств и регулярному диспансерному наблюдению в поликлинике Балахнинской ЦРБ.

«Рассчитываем, что такие выезды коллег в нашу ЦРБ станут регулярной практикой. При поддержке ведущих кардиологов и кардиохирургов региона планируем проводить повторные обследования на местах и отбор пациентов на плановые кардиохирургические вмешательства в Нижегородском кардиоцентре», – сказал он.

Обучающий семинар для балахнинских медиков провели заместитель главного врача НИИ–СККБ имени академика Б.А. Королева по лечебной части, врач-кардиолог Виктория Теплицкая и заведующая Центром диспансерного наблюдения больницы, врач-кардиолог Наталия Карташева.

«Для того чтобы обеспечить эффективное лечение людей с наиболее сложными формами сердечно-сосудистых заболеваний, очень важен междисциплинарный подход. Мы поделились знаниями и опытом с терапевтами и неврологами – специалистами, к которым, как и к кардиологам, наиболее часто обращаются пациенты такого профиля. Глобальная цель состоявшегося семинара – повысить не только качество оказания первичной медицинской помощи в Балахне, но и эффективность маршрутизации пациентов в специализированные лечебные учреждения, в том числе в областной кардиоцентр», – подытожила Виктория Теплицкая.

Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одна из составляющих нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Он реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина и выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.