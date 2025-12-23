Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Общество

Врачи предупредили нижегородцев о синдроме "праздничного сердца"

23 декабря 2025 12:33 Общество
Врачи предупредили нижегородцев о синдроме праздничного сердца

Фото: Александр Воложанин

Жители Нижегородской области в новогодние праздники всё чаще сталкиваются с так называемым синдромом "праздничного сердца" — нарушением сердечного ритма, которое сопровождается слабостью, головокружением и может представлять угрозу для жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель регионального здравоохранения Алексей Никонов.

По его словам, в группу риска в первую очередь входят люди старше 50 лет, особенно те, кто страдает от гипертонии, аритмии, ишемической болезни сердца или перенёс инфаркт. Однако даже относительно здоровые люди могут столкнуться с этим синдромом, если в праздники не соблюдают умеренность.

Причинами развития патологии становятся переутомление, недостаток сна, стресс, чрезмерное употребление алкоголя и избыток солёной пищи. Всё это создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Медики советуют нижегородцам в новогодние каникулы соблюдать режим сна (даже 31 декабря), не отказываться от приёма назначенных кардиопрепаратов, а также избегать смешивания крепких спиртных напитков. Кроме того, важно пить достаточно воды между приёмами алкоголя.

"Внезапная аритмия должна насторожить, это повод для вызова скорой помощи, а не для "полежать на диване"", — подчеркнул Никонов.

Ранее нижегородцам дали рекомендации по защите сердца во время новогодних праздников.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

