Общество

Адвокаты назвали действенные способы защиты заёмщика от коллекторов в суде

20 января 2026 18:36 Общество
Адвокаты назвали действенные способы защиты заёмщика от коллекторов в суде

Неплатёжеспособность заёмщика — это не моральная оценка его личности, а официальное положение, которое требует особого подхода. Чем раньше оно будет признано, тем быстрее заёмщик сможет взять ситуацию под контроль. Об этом 360.ru рассказали адвокаты коллекторского агентства "Бастион Защиты" Павел и Екатерина Дашевские.

Заёмщик в суде не всегда является слабой стороной, как может показаться. Наоборот, он часто нуждается в защите от несправедливых требований, давления со стороны кредиторов и попыток вернуть старые долги. Важно понимать, что речь идёт не об уклонении от обязанностей, а о восстановлении прав заёмщика.

Одна из главных ошибок, которую делают при защите интересов заёмщика, — это отрицание факта займа, особенно если есть доказательства. Опытные адвокаты так не поступают. Вместо этого они сосредоточены на другом вопросе: можно ли сейчас обратиться в суд за защитой? Это разные аспекты дела. Даже если долг когда-то существовал, это не значит, что его можно заставить вернуть сейчас. Право на судебную защиту имеет свои сроки, процедуры и принципы справедливости.

Иск на последнем месяце: давность как инструмент, а не формальность

В одном из дел заём между физическими лицами был просрочен более чем на три года. Кредитор подал иск в суд за месяц до истечения срока давности, но допустил процессуальные ошибки. Суд зарегистрировал заявление уже после истечения срока давности и отказал в иске, не рассматривая обстоятельства займа по существу, поскольку право на судебную защиту было утрачено.

Эксперты пояснили, что в массовом сознании исковая давность часто воспринимается как "техническая уловка". Однако в профессиональной практике это важный механизм правовой определённости. Суд не обязан компенсировать бездействие кредитора, который годами не предпринимал никаких действий.

Сильная позиция заёмщика строится на чёткой аргументации: право на защиту утрачено, так как истец сам вышел за пределы допустимого срока.

Признание долга по переписке: когда защита становится наступлением

Кредитор пытался доказать, что срок давности прервался благодаря переписке и частичному переводу без назначения платежа. Однако защита показала, что сообщения имели бытовой характер и не содержали однозначного признания долга. Суд указал, что признание долга не может быть основано на догадках и контексте.

Если кредитор намеренно затягивает процесс, меняет свою позицию, манипулирует датами и процедурами, защита заёмщика может перейти в указание на злоупотребление правом. Суд обращает внимание не только на формальную сторону требований, но и на добросовестность поведения сторон.

Давление через процесс: поведение важнее слов

В одном споре кредитор неоднократно уточнял свои требования, добавляя новые доводы и ходатайства, не связанные с предметом иска. Суд расценил это как попытку давления и отказал в защите права.

Реабилитация заёмщика часто зависит не столько от аргументов, сколько от его поведения. Сдержанность, последовательность и отсутствие суеты вызывают больше доверия у суда. Заёмщик, который не оправдывается, а уверенно указывает на границы допустимого, выглядит более убедительно.

Адвокаты подчёркивают, что реабилитация заёмщика — это не уход от ответственности, а возвращение дела в правовое русло. Когда требования кредитора запоздали, были нарушены процессуальные нормы или утрачено право на защиту, суд обязан отказать, даже если долг когда-то существовал.

Именно так заёмщик перестаёт быть слабой стороной и становится участником процесса, которого защищает закон.

Долги Кредиты Суд
