Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 января 2026 17:40Сергей Акифьев: "Хочу внести посильный вклад в развитие родного региона"
20 января 2026 17:38Мероприятия к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда проходят в нижегородских школах
20 января 2026 17:22В Чкаловске открылся пятый в регионе центр наставничества для подростков "Хулиганодом"
20 января 2026 16:42Нижегородцам напомнили о новых правилах выезда за границу с детьми
20 января 2026 16:20Границы Борского округа планируют изменить в Нижегородской области
20 января 2026 15:25Юрист Семеновский объяснил, можно ли управлять авто во время восстановления прав
20 января 2026 15:12Нижегородцы нарушили правила благоустройства на 219 млн рублей в 2025 году
20 января 2026 14:54Еще 71 млн рублей направят для привлечения кадров в нижегородский АПК
20 января 2026 14:38Нижегородская мэрия будет штрафовать за сосульки на зданиях с помощью "Дозора"
20 января 2026 14:37Юрист Воропаев объяснил инициативу о лишении прав водителей с ксеноновыми фарами
Общество

Мероприятия к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда проходят в нижегородских школах

20 января 2026 17:38 Общество

В нижегородских образовательных организациях началась декада единых действий, посвященная 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тематические мероприятия проходят для обучающихся самых разных возрастов – воспитанников детских садов, школьников, студентов колледжей и техникумов. Программа разработана министерством образования Нижегородской области совместно с региональным центром «Вега», Нижегородским центром «Сфера» и администрациями муниципальных образований.

«В наших школах, детских садах и учреждениях среднего профессионального образования учатся более 500 тысяч детей, многие из них принимают активное участие в мероприятиях, посвящённых Дню снятия блокады Ленинграда. Творческие занятия, тематические уроки и образовательные акции знакомят ребят с историей Отечества, помогают им глубоко осмыслить, какие тяготы выпали на долю наших предков, проникнуться чувствами гордости и благодарности за подвиги героев. Это очень важная патриотическая, воспитательная работа, к которой следует привлекать как можно больше молодежи», – сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Декада единых действий проводится согласно плану реализации образовательно-просветительских мероприятий Минпросвещения России по проекту «Без срока давности».

Одним из первых мероприятий цикла, которое стартует в регионе 21 января, станет ежегодная областная онлайн-акция «Во имя жизни». Ее главным оператором выступает Нижегородский центр «Сфера». Акция включает публикацию видеофильмов, статей, конкурсов, заданий, мастер-классов, флешмобов и викторин, содержащих информацию об истории блокадного Ленинграда и особенностях жизни в городе в период Великой Отечественной войны. В этом году в рамках акции состоится конкурс стихотворений собственного сочинения «Блокадные строки», а также конкурс творческих эссе «Один день из жизни ребенка». Об условиях участия в них можно будет узнать в группе «Патриот52» (https://vk.com/patriot_52). 

Региональный центр «Вега», в свою очередь, приглашает нижегородцев в возрасте 12-18 лет поучаствовать в тематической онлайн-викторине. Викторина  состоится 26-27 января, ее итоги подведут до 30 января. Интеллектуальное состязание затронет все основные вехи блокады.

«Когда мы проводим викторину о блокаде, мы видим, как искренне и глубоко эта тема отзывается в ребятах. Они не просто отвечают на вопросы, а сопереживают, открывают для себя новые факты о нашей общей истории, о том, как Горький помогал Ленинграду. Для нас это подтверждение, что память жива, когда её бережно передают молодым. Именно так, через знания и сочувствие, и воспитывается настоящее чувство ответственности и патриотизма», – сказала директор регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева.

В числе очных мероприятий – Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая проводится в детских садах и школах во всех муниципалитетах региона. Ребята получат символический кусочек хлеба весом 125 граммов – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады, зимой 1941–1942 гг.

Кроме того, в школах запланировано проведение классных часов и уроков «Разговоры о важном», посвящённых Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. В некоторых колледжах и техникумах пройдут встречи студентов с историками, которые выступят с познавательными лекциями.

Напомним, патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций – один из приоритетов национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

 

Фото: центр "Сфера"

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВОВ Память Школы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных