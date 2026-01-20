Мероприятия к 82-й годовщине снятия блокады Ленинграда проходят в нижегородских школах Общество

В нижегородских образовательных организациях началась декада единых действий, посвященная 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Тематические мероприятия проходят для обучающихся самых разных возрастов – воспитанников детских садов, школьников, студентов колледжей и техникумов. Программа разработана министерством образования Нижегородской области совместно с региональным центром «Вега», Нижегородским центром «Сфера» и администрациями муниципальных образований.

«В наших школах, детских садах и учреждениях среднего профессионального образования учатся более 500 тысяч детей, многие из них принимают активное участие в мероприятиях, посвящённых Дню снятия блокады Ленинграда. Творческие занятия, тематические уроки и образовательные акции знакомят ребят с историей Отечества, помогают им глубоко осмыслить, какие тяготы выпали на долю наших предков, проникнуться чувствами гордости и благодарности за подвиги героев. Это очень важная патриотическая, воспитательная работа, к которой следует привлекать как можно больше молодежи», – сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Декада единых действий проводится согласно плану реализации образовательно- просветительских мероприятий Минпросвещения России по проекту «Без срока давности».

Одним из первых мероприятий цикла, которое стартует в регионе 21 января, станет ежегодная областная онлайн-акция «Во имя жизни». Ее главным оператором выступает Нижегородский центр «Сфера». Акция включает публикацию видеофильмов, статей, конкурсов, заданий, мастер-классов, флешмобов и викторин, содержащих информацию об истории блокадного Ленинграда и особенностях жизни в городе в период Великой Отечественной войны. В этом году в рамках акции состоится конкурс стихотворений собственного сочинения «Блокадные строки», а также конкурс творческих эссе «Один день из жизни ребенка». Об условиях участия в них можно будет узнать в группе «Патриот52» (https://vk.com/patriot_52).

Региональный центр «Вега», в свою очередь, приглашает нижегородцев в возрасте 12-18 лет поучаствовать в тематической онлайн-викторине. Викторина состоится 26-27 января, ее итоги подведут до 30 января. Интеллектуальное состязание затронет все основные вехи блокады.

«Когда мы проводим викторину о блокаде, мы видим, как искренне и глубоко эта тема отзывается в ребятах. Они не просто отвечают на вопросы, а сопереживают, открывают для себя новые факты о нашей общей истории, о том, как Горький помогал Ленинграду. Для нас это подтверждение, что память жива, когда её бережно передают молодым. Именно так, через знания и сочувствие, и воспитывается настоящее чувство ответственности и патриотизма», – сказала директор регионального центра «Вега» Ирина Зиновьева.

В числе очных мероприятий – Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая проводится в детских садах и школах во всех муниципалитетах региона. Ребята получат символический кусочек хлеба весом 125 граммов – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба в Ленинграде в самый трудный период блокады, зимой 1941–1942 гг.

Кроме того, в школах запланировано проведение классных часов и уроков «Разговоры о важном», посвящённых Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. В некоторых колледжах и техникумах пройдут встречи студентов с историками, которые выступят с познавательными лекциями.

Напомним, патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций – один из приоритетов национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется в стране по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».

Фото: центр "Сфера"