780 тысяч рублей взыскивают с мэрии Дзержинска за ущерб почвам в Пыре

Фото:
Администрация Дзержинска обязана выплатить более 780 тысяч рублей за ущерб, нанесённый окружающей среде в результате несанкционированной свалки. Такое решение принял Арбитражный суд Нижегородской области, а позже подтвердил Первый арбитражный апелляционный суд.
Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия, основанием для подачи иска стало выявленное в 2022 году загрязнение почвы в лесном массиве в районе посёлка Пыра. Там обнаружили навалы мусора на участке с неразграниченной собственностью. Среди отходов — твердое химическое вещество неизвестного происхождения, строительный мусор, металлические изделия, полиэтилен и твердые коммунальные отходы. Общая площадь загрязнения превысила 200 квадратных метров.
Росприроднадзор провел расчет нанесенного вреда и направил претензию в адрес администрации города. Поскольку добровольно ущерб возмещен не был, ведомство обратилось в суд. Суд установил, что загрязнение произошло не в результате непосредственных действий местных властей, но из-за их бездействия в вопросах охраны окружающей среды.
Попытка администрации оспорить решение в апелляции успехом не увенчалась. Суд второй инстанции не нашел оснований для отмены решения. Таким образом, администрация Дзержинска обязана компенсировать ущерб в полном объёме. Решение суда вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что суд обязал администрацию Краснобаковского округа возместить ущерб почве.
