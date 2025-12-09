Владельца мусорного полигона в Сергаче оштрафовали на 800 000 рублей Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Сергачский межрайонный суд Нижегородской области признал ООО "АГЖО-Сергач" виновным в несоблюдении природоохранных требований при обращении с отходами на полигоне твёрдых бытовых отходов, расположенном рядом с селом Ачка. Основанием стали результаты внеплановой проверки, организованной в августе 2025 года Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия в рамках государственного экологического надзора.

В ходе надзорных мероприятий были зафиксированы нарушения, связанные с ненадлежащим содержанием отходов: отходы складировались на участках, не оборудованных в соответствии с установленными требованиями, что создавало угрозу для окружающей среды. Кроме того, по всей площади полигона были выявлены отходы, содержащие полезные фракции, захоронение которых законом запрещено. Технологических решений, направленных на снижение загрязнения окружающей среды, на объекте не предусмотрено.

Также в санитарно-защитной зоне были обнаружены разлетевшиеся отходы ТКО, попавшие за пределы полигона, а само ограждение объекта оказалось частично разрушенным или отсутствующим. За указанные нарушения предусмотрена ответственность по части 1 и части 4 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, предполагающая штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Учитывая признание ООО "АГЖО-Сергач" своей вины, судом было принято решение ограничиться назначением штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В тот же период в рамках отдельной внеплановой проверки, проведённой с целью контроля за соблюдением требований земельного законодательства, были выявлены факты складирования отходов за пределами утвержденной карты полигона — на западной и южной сторонах. Площадь самовольно расширенной зоны размещения отходов составила 1770 квадратных метров.

По данному эпизоду Росприроднадзор привлёк к ответственности как юридическое лицо, так и ответственных должностных лиц. В их действиях усматривались признаки нарушения части 2 статьи 8.7 КоАП РФ, касающейся неисполнения обязанностей по рекультивации и охране земель. Общая сумма административных штрафов по этому нарушению составила 250 тысяч рублей.

В сентябре на полигоне прошла уже плановая проверка, по итогам которой вновь были зафиксированы экологические нарушения. Совместно с лабораторией ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО" были отобраны пробы на прилегающих участках, что позволило установить негативное воздействие полигона на состояние почвы. Анализ показал превышения по ряду загрязняющих веществ, включая свинец, нефтепродукты, мышьяк, ртуть и другие элементы.

В связи с новыми нарушениями предприятие и его ответственные сотрудники вновь были привлечены к административной ответственности. Сумма наложенных санкций составила ещё 250 тысяч рублей. В настоящее время специалисты надзорного органа проводят расчёт причинённого почве ущерба, сумма которого будет предъявлена компании для возмещения.

По итогам всех проверочных мероприятий ООО "АГЖО-Сергач" выданы обязательные для исполнения предписания об устранении всех выявленных нарушений.

