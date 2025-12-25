Суд обязал администрацию Краснобаковского округа возместить ущерб почве Общество

Арбитражный суд Нижегородской области признал обоснованными требования межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия к администрации Краснобаковского муниципального округа. Речь идет о возмещении ущерба, нанесенного почвам в результате нарушения экологического законодательства.

Основанием для иска стали результаты проверки, проведённой в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Инспекторы ведомства обследовали несанкционированную свалку твёрдых бытовых отходов и зафиксировали, что мусор выходит за пределы обозначенного участка. Часть отходов оказалась размещена на неразграниченной земле, за содержание которой отвечает местная администрация.

Обследование показало, что площадь загрязнённой территории превышает тысячу квадратных метров. На основании собранных данных специалисты Росприроднадзора рассчитали сумму экологического ущерба — она составила более 430 тысяч рублей.

Администрация Краснобаковского округа отказалась возмещать ущерб добровольно, в связи с чем надзорное ведомство обратилось в суд. После рассмотрения материалов дела суд встал на сторону Росприроднадзора и постановил взыскать с муниципалитета всю сумму ущерба в полном объёме.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

