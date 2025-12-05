Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Суд остановил работу четырех заводов в Кстовском районе из-за нарушений

Суд остановил работу четырех заводов в Кстовском районе из-за нарушений

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Росприроднадзор завершил внеплановые проверки предприятий, действующих вблизи Волги в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Надзорные мероприятия проводились Межрегиональным управлением ведомства по Нижегородской области и Республике Мордовия.

По итогам проверок суд признал три компании — ООО "Ренесенс-НН", ООО "ФПК "Ресурс-Сервис"" и ООО "Вектор" — виновными в нарушении экологических норм при обращении с отходами. В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, их деятельность приостановлена на 50 суток.

Суд отметил, что иные меры воздействия не смогут обеспечить достижение целей наказания. Инспекторы зафиксировали серьезные нарушения: предприятия складировали отходы IV и V классов опасности на необорудованных участках и захламляли земли в водоохранной зоне реки Волги.

В ведомстве отметили, что подобные действия создают угрозу для окружающей среды и здоровья людей, а также могут нанести вред самому водному объекту.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении ООО "Бетонный завод "Вектор", чью работа в водоохранной зоне также приостановили на 45 суток. Причиной стало несоблюдение требований по безопасному временному хранению отходов.

Организациям предписано устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с экологическим законодательством.

Напомним, что ЗМЗ вновь оштрафовали в связи с выявленными нарушениями экологии на полигоне под Балахной.

Росприроднадзор Экология
