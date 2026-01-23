Нижегородскую область пока не включили в план строительства АЭС в России Экономика

Строительство атомной электростанции пока не включили в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, утверждённую правительством России в конце 2024 года. Согласно документу, до 2042 года в стране планируется ввести в эксплуатацию 38 новых энергоблоков общей мощностью около 30 ГВт — это превышает текущую установленную мощность всей отрасли.

О реализации программы рассказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стенограмма беседы опубликована на официальном портале правительства РФ.

По словам Лихачева, объекты будут размещены как на новых площадках, так и на действующих атомных электростанциях. Всего определено 18 площадок, на девяти из них уже начаты строительные работы.

"Семь новых регионов войдут в число территорий с атомной энергетикой. Работа идёт полным ходом на девяти участках. Мы рассматриваем задачи, обозначенные в генеральной схеме, как базовые. Не исключено, что потребность в мощности возрастёт — в первую очередь из-за развития электродвижения и применения искусственного интеллекта", — отметил глава "Росатома".

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области прорабатывают вопрос о создании станции в регионе. Специалисты анализируют возможные площадки для строительства. Среди предварительных вариантов — районы вблизи населённых пунктов Красные Баки, Выкса и Сокольский район.

Но реализация проекта возможна только после включения объекта в федеральную генеральную схему, которая корректируется раз в шесть лет. Ближайшее обновление документа ожидается в 2028 году. Таким образом, даже при благоприятном сценарии, инвестиционный цикл может стартовать не ранее этого срока, а запуск АЭС возможен только в 2038-2040 годах.