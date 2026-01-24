Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородские школьники могут принять участие в международном конкурсе юнкоров

24 января 2026 18:33 Общество
Нижегородские школьники могут принять участие в международном конкурсе юнкоров

АНО поддержки семьи и детей "Пойдём с нами" запускает VII Открытый международный конкурс "Юнкор-2026". Принять участие могут дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет из всех регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Конкурс "Юнкор" проводится с 2020 года. В 2026 году он проходит в рамках Десятилетия науки и технологий, а также в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина о проведении Года единства народов России.

Одна из ключевых целей проекта — познакомить молодёжь с историческим наследием, культурой и традициями народов России, а также привлечь внимание к сохранению исторической памяти.

Организаторы отмечают, что юные нижегородские корреспонденты неоднократно занимали призовые места, представляя свой регион. Среди победителей — богородская медиастудия "Маячки" школы №7.

Для конкурсных работ участники могут выбрать одну из семи предложенных тем и подготовить видеоролик (до 7 минут) или репортаж (до 5 минут):

  • "Город моими глазами" — рассказ о малоизвестных местах и уголках города, его культуре, искусстве, традициях и знаменитых личностях.

  • "Город, которого нет" — исследование исторических событий населённого пункта, жизни его жителей и культурных особенностей. Источниками могут служить архивные материалы, воспоминания очевидцев и краеведческие исследования.

  • "Уроки созидания" — о простых добрых делах, способных изменить жизнь людей.

  • "Защитники Отечества – Герои нашего времени" — о земляках, удостоенных звания Героя России, ветеранах Великой Отечественной войны, героях специальной военной операции и населённых пунктах боевой славы.

  • "От земли к орбите: дружба народов — двигатель космоса" — о связи земных традиций многонациональной России с достижениями в области космонавтики.

  • "Гастрономическая летопись: от предков к нам" — исследование истории через старинные рецепты.

  • "Да здравствует братский союз и великая дружба народов" — о том, как представители разных национальностей живут вместе в семье, школе, городе или регионе, и о важности межнациональных отношений.

Конкурсные работы будут оцениваться в трёх возрастных категориях, работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться с 1 февраля по 10 марта 2026 года.

Подробную информацию о конкурсе и подаче заявок можно найти в группе проекта в социальной сети "ВКонтакте": https://vk.com/yunkorps.

Награждение победителей состоится во втором квартале 2026 года. Победители также получат возможность встретиться с ведущими журналистами, представителями киностудий и телеканалов, лётчиками, космонавтами и мастерами-ремесленниками.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

