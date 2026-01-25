Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новости

Всероссийский конкурс "Вместе к звездам" пройдет для школьников и студентов 14-17 лет

25 января 2026 11:31
Всероссийский конкурс Вместе к звездам пройдет для школьников и студентов 14-17 лет

Фото: Фонд содействия инновациям

Юных нижегородцев в возрасте от 14 до 17 лет приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Вместе к звездам» (12+). Он позволит вовлечь школьников 8-10 классов и студентов колледжей в изучение инженерных и космических технологий, развить у них прикладные навыки и повысить интерес детей к техническим специальностям.

Состязание проводится Фондом содействия инновациям и компанией «Геоскан» при поддержке «Движения первых». Его главная цель – популяризация инженерного образования и международного молодежного сотрудничества в космической сфере.

Прием заявок на конкурс открыт до 10 марта 2026 года. Подача проходит на онлайн-платформе конкурса 2thestars.space, где после регистрации и подтверждения почты в личном кабинете открываются материалы первого этапа.

На первом этапе участникам нужно пройти тест на знания основ физики, астрономии и базовых принципов космических технологий. Перед вторым этапом каждый конкурсант выберет инженерное или научное направление, затем получит индивидуальные задания по своему выбору и выполнит их с развернутым ответом. С вышедшими в третий этап эксперты проведут интервью, где оценят их мотивацию, ход рассуждений и готовность к дальнейшему участию. Объявление победителей пройдет 15 мая 2026 года.

По результатам отбора в июле 2026 года в Санкт-Петербурге на базе лицея «Физико-техническая школа» им. Ж.И.Алферова» пройдет международная смена. На нее будут приглашены финалисты конкурса и гости из Китая.

Участники будут работать в смешанных командах и готовить тематические проекты. Программа также включает занятия с инженерами и преподавателями, работу с данными спутников, выполнение астрономических задач и численное моделирование. Смена завершится публичной защитой проектов перед жюри и партнерами, победителям

вручат дипломы и брендированную наградную продукцию.

Учебная поездка в КНР пройдет в начале 2027 года. Детей примут в Шеньчжене на базе Научно-исследовательского центра аэрокосмических инноваций Университета Цинхуа. Российскую команду сформируют из десяти лучших конкурсантов по итогам всех этапов проекта «Вместе к звездам». Принимающая сторона организует занятия в лабораториях и учебных классах. Ребята будут работать в командах с китайскими участниками, анализировать спутниковые данные, решать инженерные задачи и участвовать в культурной программе.

«Это уникальная возможность для школьников не только из России, но и из Китайской Народной Республики проявить интерес к науке, окунуться в атмосферу совместного исследования космоса и попробовать себя в роли настоящих ученых. Вместе решать задачи, работать как индивидуально, так и в команде – лучший способ развивать критическое мышление и учиться взаимодействовать школьникам из разных стран. Теперь школьникам необязательно иметь «свой» спутник на орбите. Они бесплатно могут иметь доступ к экспериментам, проходящим на орбите», – отметил советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник.

«Мы чувствуем большую ответственность за то, как дети знакомятся с космосом. Поэтому в этом конкурсе мы даем доступ к настоящим спутниковым данным и оборудованию, на котором работают профессионалы. На сменах ребята вместе с китайскими участниками будут решать разные задачи и видеть результат своей работы. Именно так появляется первый опыт совместных проектов и начинаются международные связи», — отметил руководитель отдела наземных систем малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Кирилл Стариков.

Более подробная информация о состязании доступна на официальном сайте конкурса.

Напомним, что в России с 2025 года по Указу Президента РФ Владимира Путина действует нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» («Космос»), который призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Конкурсы Молодежь
