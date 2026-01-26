Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Экономика

86% нижегородцев планируют поменять работу в 2026 году

26 января 2026 09:55 Экономика
86% нижегородцев планируют поменять работу в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

Аналитики рекрутинговой платформы hh.ru провели исследование и выяснили, что в 2026 году большинство жителей Нижегородской области собираются поменять работу или вовсе перейти в другую отрасль.

По данным опроса, проведенного в декабре 2025 года, 86% намерены искать новое рабочее место, 3% довольны нынешней ситуацией, а 11% пока не определились со своим решением.

Многие из тех, кто ищет новую работу, видят возможность смены профессии. Четверть опрошенных твердо намерена поменять специальность, ещё треть рассматривает такой сценарий. Порядка 10% респондентов ответили, что не планируют менять профессию.

Наиболее склонны к перемене работы специалисты из сфер закупок, производственного персонала и администрирования — около 45% представителей каждой из категорий рассматривают смену специализации. Аналогичный показатель (от 42 до 44%) продемонстрировали сотрудники автоиндустрии, торговли и сферы обслуживания клиентов, а также специалисты ресторанно-гостиничного бизнеса.

Между тем, представители маркетинга, рекламы и PR чаще выбирают развитие внутри сферы — 20% из них утверждают, что останутся в профессии в 2026 году. Представители ИТ-отрасли согласны с этим мнением в 18% случаев, кадровики и преподаватели — в 16%.

Среди отраслей, куда хотят перейти нижегородцы, выделяются промышленность и техническое обслуживание (10%), рабочие профессии, собственное предпринимательство и занятость по договорам (по 8%), торговля и сфера обслуживания клиентов, финансы и бухгалтерия (по 7%).

"Современные работодатели перешли к выбору кандидатов, основанному на навыках и компетенциях. В 2026 году успешным окажется тот кандидат, кто целенаправленно развивает свое профессиональное мастерство и готов осваивать новейшие знания", — подчеркнула Ирина Егорова, специалист по коммуникации hh.ru в Поволжье.

Ранее сообщалось, что предприятия Нижегородской области уведомили о предстоящем высвобождении около тысячи сотрудников.

Также специалисты составили топ самых высокооплачиваемых вакансиях января 2026 года в Нижнем Новгороде.

вакансии Работа Трудоустройство
