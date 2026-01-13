Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Экономика

Более 10 тысяч компаний обратились в Нижегородский кадровый центр в 2025 году

13 января 2026 12:06 Экономика
Более 10 тысяч компаний обратились в Нижегородский кадровый центр в 2025 году

Фото: Нижегородский кадровый центр

В 2025 году клиентами Нижегородского кадрового центра «Работа России» стало свыше 10,1 тысячи компаний региона. В службе занятости работодателям оказали более 28,9 тысячи различных мер поддержки, что на 33% больше, чем в 2024 году.

Наиболее востребованной мерой стал подбор персонала. Также активно запрашивались консультации о ситуации на рынке труда.

«Кадровый центр предлагает работодателям комплекс мер для решения кадровых вопросов. В их числе – содействие в подборе сотрудников, организация целевого обучения, предоставление субсидии на организацию рабочих мест для соискателей с инвалидностью, субсидирование найма социально уязвимых категорий граждан и другие. Служба занятости также тесно сотрудничает с компаниями по организации временного трудоустройства неработающих граждан и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет», – отметил руководитель Управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

За каждым работодателем закреплен персональный кадровый консультант. Он работает в формате адресной помощи и детального анализа бизнес-ситуации и предлагает индивидуальные меры поддержки с учетом особенностей компании и текущей ситуации на рынке труда.

«Кадровый консультант анализирует вакансии организации и подбирает подходящих сотрудников из имеющейся базы кандидатов или на открытом рынке труда, организует профессиональное обучение соискателей под запросы работодателя. Специалисты также взаимодействуют с компанией при организации мероприятий, таких как профориентационные туры на предприятия, ярмарки вакансий и открытые отборы», – пояснила и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Разместить свои вакансии работодатели могут на портале «Работа России» или в любом из офисов службы занятости. Всю актуальную информацию о мерах поддержки Нижегородского кадрового центра можно найти в официальной группе учреждения.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

