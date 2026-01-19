Медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74 000 рублей Экономика

Аналитики платформы hh.ru подвели итоги состояния рынка труда в Нижегородской области за декабрь 2025 года. Исследование охватило уровень зарплат, количество вакансий и активность соискателей.

Согласно данным экспертов, медианная заработная плата, предлагаемая работодателями в регионе, составила 74 тысячи рублей. При этом зарплатные ожидания соискателей оказались немного ниже — 70 тысяч рублей. В ноябре прошлого года медианная зарплата в регионе составляла 74,8 тысячи рублей.

В декабре компании региона разместили на hh.ru более 19 тысяч вакансий. Это составляет 12% от общего количества предложений по ПФО, что позволило Нижегородской области войти в тройку лидеров округа по спросу на персонал.

Наиболее активно работодатели искали операторов производственных линий — на эти позиции пришлось около 1,5 тысячи вакансий, или 10% от общего числа. Второе место заняли водители, для которых открыли тысячу рабочих мест (7%).

В пятёрку самых востребованных профессий также вошли продавцы-консультанты и кассиры (7%), упаковщики (6%) и менеджеры по продажам (5%).

Соискатели, в свою очередь, разместили более 43 тысяч активных резюме. Наибольший интерес они проявили к вакансиям менеджеров по продажам, администраторов, водителей, упаковщиков, комплектовщиков и бухгалтеров.

