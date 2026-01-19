Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
19 января 2026 10:15Медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74 000 рублей
18 января 2026 12:59Продажи "Лады" резко сократились в Нижегородской области в 2025 году
18 января 2026 11:53Нижегородские компании смогут получить статус ответственного предпринимателя
17 января 2026 17:22Средняя цена новых автомобилей в Нижегородской области снизилась на 20%
17 января 2026 14:00Горьковский автозавод требует почти полмиллиона евро от иностранной компании
17 января 2026 07:12ФНС начала прием деклараций за 2025 год в Нижегородской области
16 января 2026 18:53Концертный зал за 1,5 млрд рублей хотят построить под Нижним Новгородом
16 января 2026 14:28В Нижегородской области продают пять земельных участков на 160 млн рублей
16 января 2026 12:45Более 160 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом состоялось в 2025 году
16 января 2026 12:42Около 15 тысяч нижегородских предпринимателей приняли участие в семинарах контрольных органов в 2025 году
Экономика

Медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74 000 рублей

19 января 2026 10:15 Экономика
Медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74 000 рублей

Аналитики платформы hh.ru подвели итоги состояния рынка труда в Нижегородской области за декабрь 2025 года. Исследование охватило уровень зарплат, количество вакансий и активность соискателей.

Согласно данным экспертов, медианная заработная плата, предлагаемая работодателями в регионе, составила 74 тысячи рублей. При этом зарплатные ожидания соискателей оказались немного ниже — 70 тысяч рублей. В ноябре прошлого года медианная зарплата в регионе составляла 74,8 тысячи рублей.

В декабре компании региона разместили на hh.ru более 19 тысяч вакансий. Это составляет 12% от общего количества предложений по ПФО, что позволило Нижегородской области войти в тройку лидеров округа по спросу на персонал.

Наиболее активно работодатели искали операторов производственных линий — на эти позиции пришлось около 1,5 тысячи вакансий, или 10% от общего числа. Второе место заняли водители, для которых открыли тысячу рабочих мест (7%).

В пятёрку самых востребованных профессий также вошли продавцы-консультанты и кассиры (7%), упаковщики (6%) и менеджеры по продажам (5%).

Соискатели, в свою очередь, разместили более 43 тысяч активных резюме. Наибольший интерес они проявили к вакансиям менеджеров по продажам, администраторов, водителей, упаковщиков, комплектовщиков и бухгалтеров.

Ранее стали известны самые высокооплачиваемые вакансии января-2026 в Нижнем Новгороде. Также сообщалось, что за пять лет рост зарплат в Нижегородской области достиг 124%.

