Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
22 января 2026 13:58Нижегородцы чаще всего покупают смартфоны брендов Xiaomi и Samsung
22 января 2026 13:06ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 16%
22 января 2026 12:58Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в Нижегородской области
22 января 2026 12:16WB выплатит нижегородцу 178 тысяч из-за продажи неисправного "Айфона"
22 января 2026 11:25Подержанные автомобили подешевели на 7% в Нижегородской области
21 января 2026 16:51145 нижегородских предпринимателей приняли участие в вебинарах с торгпредами
21 января 2026 16:11Регионы поддержали обращение ЗСНО к Володину по алкоголю
21 января 2026 14:39Нижегородские компании поборются за Премию правительства РФ в области качества
21 января 2026 13:41ЗСНО одобрило законопроект о развитии креативных индустрий
21 января 2026 09:25Нижегородская мэрия будет выплачивать полицейским по 10 тысяч рублей
Экономика

Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в Нижегородской области

22 января 2026 12:58 Экономика
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в Нижегородской области

Команда "Авито Работа" проанализировала вакансии в сфере рабочих профессий и выяснила, что в 2025 году в Нижегородской области лучше всего зарабатывали бурильщики. В среднем им предлагали 179 390 рублей в месяц — это на 54% больше, чем годом ранее.

На размер зарплаты, как правило, влияют опыт специалиста, условия труда и формат занятости. В объявлениях часто указывают вилку — диапазон зарплат, который зависит от графика, уровня квалификации и других факторов. В некоторых случаях речь идет о вахтовом методе. Анализ проводился на основе вакансий для кандидатов с опытом от одного до трех лет.

Второе место в списке заняли кузнецы — им предлагали в среднем 176 120 рублей в месяц, что на 20% больше, чем в прошлом году. Эти специалисты работают с металлом: изготавливают и ремонтируют детали и конструкции, следят за прочностью и точностью изделий.

На третьем месте — автоэлектрики. Средняя зарплата по этим вакансиям составила 163 757 рублей в месяц, прибавив 31% за год. Они занимаются диагностикой и ремонтом электросистем в автомобилях, отвечают за исправность оборудования и безопасность на дороге.

По словам Андрея Кучеренкова, директора категории "Рабочие и линейные профессии" на "Авито Работа", рост зарплат в рабочих специальностях говорит о том, что рынок испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах. Он отметил, что конкуренция за сотрудников усиливается, а уровень безработицы в России сейчас на рекордно низком уровне — всего 2,1%, и это минимальный показатель с 1991 года.

Кучеренков добавил, что особенно востребованы специалисты, умеющие работать точно, безопасно и по строгим стандартам — особенно в промышленности, строительстве и добывающих отраслях. При этом за последний год сильнее всего выросло количество вакансий для фасадчиков (+99%), плиточников (+91%) и автомаляров (+70%). Всё это, по его словам, подтверждает, что тренд на рост спроса в этих профессиях сохраняется.

Ранее сообщалось, что 87% нижегородских компаний столкнулись с дефицитом кадров в 2025 году.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Зарплата Работа
Поделиться:
Новости по теме
19 января 2026 10:15Медианная зарплата в Нижегородской области составляет 74 000 рублей
15 января 2026 10:13Опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде
12 января 2026 14:09Рост зарплат в Нижегородской области достиг 124% за пять лет
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных