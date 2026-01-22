Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в Нижегородской области Экономика

Команда "Авито Работа" проанализировала вакансии в сфере рабочих профессий и выяснила, что в 2025 году в Нижегородской области лучше всего зарабатывали бурильщики. В среднем им предлагали 179 390 рублей в месяц — это на 54% больше, чем годом ранее.

На размер зарплаты, как правило, влияют опыт специалиста, условия труда и формат занятости. В объявлениях часто указывают вилку — диапазон зарплат, который зависит от графика, уровня квалификации и других факторов. В некоторых случаях речь идет о вахтовом методе. Анализ проводился на основе вакансий для кандидатов с опытом от одного до трех лет.

Второе место в списке заняли кузнецы — им предлагали в среднем 176 120 рублей в месяц, что на 20% больше, чем в прошлом году. Эти специалисты работают с металлом: изготавливают и ремонтируют детали и конструкции, следят за прочностью и точностью изделий.

На третьем месте — автоэлектрики. Средняя зарплата по этим вакансиям составила 163 757 рублей в месяц, прибавив 31% за год. Они занимаются диагностикой и ремонтом электросистем в автомобилях, отвечают за исправность оборудования и безопасность на дороге.

По словам Андрея Кучеренкова, директора категории "Рабочие и линейные профессии" на "Авито Работа", рост зарплат в рабочих специальностях говорит о том, что рынок испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах. Он отметил, что конкуренция за сотрудников усиливается, а уровень безработицы в России сейчас на рекордно низком уровне — всего 2,1%, и это минимальный показатель с 1991 года.

Кучеренков добавил, что особенно востребованы специалисты, умеющие работать точно, безопасно и по строгим стандартам — особенно в промышленности, строительстве и добывающих отраслях. При этом за последний год сильнее всего выросло количество вакансий для фасадчиков (+99%), плиточников (+91%) и автомаляров (+70%). Всё это, по его словам, подтверждает, что тренд на рост спроса в этих профессиях сохраняется.

Ранее сообщалось, что 87% нижегородских компаний столкнулись с дефицитом кадров в 2025 году.