Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 января 2026 13:15Станцию снеготаяния в Московском районе хотят достроить, несмотря ни на что
27 января 2026 12:58Объявлены тендеры на строительство новых школ в Чкаловске и Лыскове
27 января 2026 12:23Дзержинский водоканал извинился перед горожанами за серию аварий на сетях
27 января 2026 12:13Данные о 4700 населенных пунктах Нижегородской области внесены в ЕГРН
27 января 2026 12:10Почти 1,5 млн нижегородцев прошли профилактические медицинские мероприятия за год
27 января 2026 11:43Названа самая популярная свадебная дата у нижегородцев в 2026 году
27 января 2026 11:27Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
27 января 2026 11:11ЗСНО отложило инициативу Сарова о расширении льгот по транспортному налогу
27 января 2026 11:06Более 2,7 тысячи валидаторов установили в нижегородских автобусах
27 января 2026 11:03АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало поддержку участникам СВО 
Общество

Данные о 4700 населенных пунктах Нижегородской области внесены в ЕГРН

27 января 2026 12:13 Общество
Данные о 4700 населенных пунктах Нижегородской области внесены в ЕГРН

В Нижегородской области перевыполнили план по внесению сведений о населённых пунктах и территориальных зонах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Работы ведутся в рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных". К началу 2026 года в ЕГРН уже добавлены сведения о 4742 населённых пунктах и 11 443 территориальных зонах. Эти показатели превышают установленный на год план.

В 2025 году также завершены работы по утверждению новых генеральных планов и правил землепользования и застройки для семи округов области: Ардатовского, Сергачского, Сеченовского, Спасского, Воротынского, Шатковского и Большемурашкинского.

По словам министра градостроительной деятельности и развития агломераций Дарьи Шунаевой, цель этой работы — собъединить в единой цифровой системе полную и точную информацию о земле, границах и недвижимости, устранить так называемые "белые пятна" и несоответствия в данных.

"Единый государственный реестр делает информацию о земле и недвижимости прозрачной и понятной, что дает возможность принимать градостроительные решения на основе точных данных, а не устаревших карт", - отметила она. 

Проект реализуется совместно с региональным управлением Росреестра и филиалом ППК "Роскадастр" по Нижегородской области с 2023 года. Все внесённые данные интегрируются в Национальную систему пространственных данных. 

На сегодняшний день уже определены и включены в реестр границы 98% муниципальных образований, 98% населённых пунктов и 82% территориальных зон региона. Полностью завершить все работы планируется до 1 октября 2026 года.

В ведомстве добавили, что Национальная система пространственных данных — это цифровая платформа, объединяющая сведения о земельных участках, недвижимости, природных территориях, границах, объектах культурного наследия и других элементах инфраструктуры на территории всей страны. Она развивается в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее сообщалось, что в регионе стартовала государственная кадастровая оценка земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минград Нацпроект Росреестр
Поделиться:
Новости по теме
06 декабря 2025 16:55Почти 100 тысяч объектов недвижимости внесены в ЕГРН в Нижегородской области
29 ноября 2025 08:46Нижегородская область присоединилась к проекту Росреестра по недвижимости
04 августа 2025 11:13Новый генплан Нижнего Новгорода разработают к 2030 году
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных