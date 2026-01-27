Данные о 4700 населенных пунктах Нижегородской области внесены в ЕГРН Общество

В Нижегородской области перевыполнили план по внесению сведений о населённых пунктах и территориальных зонах в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Работы ведутся в рамках реализации государственной программы "Национальная система пространственных данных". К началу 2026 года в ЕГРН уже добавлены сведения о 4742 населённых пунктах и 11 443 территориальных зонах. Эти показатели превышают установленный на год план.

В 2025 году также завершены работы по утверждению новых генеральных планов и правил землепользования и застройки для семи округов области: Ардатовского, Сергачского, Сеченовского, Спасского, Воротынского, Шатковского и Большемурашкинского.

По словам министра градостроительной деятельности и развития агломераций Дарьи Шунаевой, цель этой работы — собъединить в единой цифровой системе полную и точную информацию о земле, границах и недвижимости, устранить так называемые "белые пятна" и несоответствия в данных.

"Единый государственный реестр делает информацию о земле и недвижимости прозрачной и понятной, что дает возможность принимать градостроительные решения на основе точных данных, а не устаревших карт", - отметила она.

Проект реализуется совместно с региональным управлением Росреестра и филиалом ППК "Роскадастр" по Нижегородской области с 2023 года. Все внесённые данные интегрируются в Национальную систему пространственных данных.

На сегодняшний день уже определены и включены в реестр границы 98% муниципальных образований, 98% населённых пунктов и 82% территориальных зон региона. Полностью завершить все работы планируется до 1 октября 2026 года.

В ведомстве добавили, что Национальная система пространственных данных — это цифровая платформа, объединяющая сведения о земельных участках, недвижимости, природных территориях, границах, объектах культурного наследия и других элементах инфраструктуры на территории всей страны. Она развивается в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

Ранее сообщалось, что в регионе стартовала государственная кадастровая оценка земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН.