Общество

Почти 100 тысяч объектов недвижимости внесены в ЕГРН в Нижегородской области

06 декабря 2025 16:55
Почти 100 тысяч объектов недвижимости внесены в ЕГРН в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский Росреестр подвёл итоги комплексных кадастровых работ, которые проводились в регионе в 2025 году за счёт федерального бюджета. Эти мероприятия стали частью государственной программы "Национальная система пространственных данных".

По количеству объектов, попавших в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), область вошла в тройку лидеров среди всех регионов России.

Как сообщила заместитель руководителя регионального Росреестра Екатерина Голованова, на 1 декабря в ЕГРН были внесены сведения о границах 97 433 объектов недвижимости. Все они находятся в 282 кадастровых кварталах Нижегородской области.

В 2025 году работы проводились на трёх уровнях — федеральном, региональном и внебюджетном. Федеральная часть уже завершена. А все сведения по региональным объектам планируют внести в реестр до конца декабря.

В 2026 году кадастровые работы продолжатся. Уже определены участки, где началась предварительная проверка данных.

Ранее Росреестр разъяснил, как изменились правила владения участками с 1 сентября 2025 года.

