Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
29 ноября 2025 08:46Нижегородская область присоединилась к проекту Росреестра по недвижимости
28 ноября 2025 20:22Сбер подвел итоги работы в Нижегородской области за 9 месяцев 2025 года
28 ноября 2025 18:12Нижегородское минимущества реквизирует три участка для обхода Балахны
28 ноября 2025 17:55Нижегородские практики по работе с инвесторами в муниципалитетах представили на форуме "Города России: технологии лидерства"
28 ноября 2025 17:21Медиафасад Ледовой арены на Стрелке использовали для напоминания о налогах
28 ноября 2025 16:49В ЦБ РФ раскрыли, по каким факторам будет приниматься решение по ключевой ставке
28 ноября 2025 16:07Центробанк объяснил причины замедления спроса в экономике
28 ноября 2025 15:40Вопросы кадрового обеспечения медорганизаций обсудили на заседании коллегии минздрава Нижегородской области
28 ноября 2025 15:38Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в вебинаре с торговым представителем РФ в Египте
28 ноября 2025 13:37ВТБ прогнозирует ослабление рубля до 90 рублей за доллар в 2026 году
Экономика

Нижегородская область присоединилась к проекту Росреестра по недвижимости

29 ноября 2025 08:46 Экономика
Нижегородская область присоединилась к проекту Росреестра по недвижимости

Фото: Максим Герасимов

Нижегородская область стала участником пилотной инициативы Росреестра, направленной на вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель губернатора Егор Поляков и заместитель генерального директора ППК "Роскадастр" Александр Кузнецов.

В рамках проекта в регионе будет сформирован полный реестр недвижимости, а также определены земельные участки и территории, которые можно эффективно использовать в экономических целях.

По словам Егора Полякова, реализация всех мероприятий программы может принести в бюджет области до 4 миллиардов рублей в течение пяти лет. Он подчеркнул, что особенно важно в текущих экономических условиях повысить точность сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и эффективнее использовать земельные ресурсы.

Заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина отметила, что Нижегородская область уже добилась прогресса в наполнении реестра данными о границах и правообладателях. Однако, по её словам, предстоит большая работа по учету ранее не зарегистрированных объектов и образованию новых участков, что поможет повысить капитализацию региона.

Глава ППК "Роскадастр" Александр Кузнецов сообщил, что компания окажет региону поддержку в проведении кадастровых работ, устранении ошибок в реестре и выявлении территорий, пригодных для вовлечения в оборот.

Руководитель регионального управления Росреестра Оксана Штейн напомнила, что к 2030 году в ЕГРН должно быть внесено 95% сведений о границах всех земельных участков.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов добавил, что в регионе уже действует система дистанционного мониторинга нарушений земельного законодательства. Она позволяет выявлять самовольные постройки, а также случаи бездоговорного и нецелевого использования земли — с последующим оформлением или принятием мер.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые правила, касающиеся использования садовых участков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земельные участки Недвижимость Росреестр
Поделиться:
Новости по теме
28 ноября 2025 13:29В Госдуме обсуждают введение "периода охлаждения" для сделок с недвижимостью
28 октября 2025 10:46Нижегородцам объяснили, как избежать санкций за неухоженные садовые участки
07 октября 2025 19:42Росреестр проведет очередную съемку с беспилотника в Лысковском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных