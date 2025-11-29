Нижегородская область присоединилась к проекту Росреестра по недвижимости

Фото:
Нижегородская область стала участником пилотной инициативы Росреестра, направленной на вовлечение объектов недвижимости в хозяйственный оборот. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель губернатора Егор Поляков и заместитель генерального директора ППК "Роскадастр" Александр Кузнецов.
В рамках проекта в регионе будет сформирован полный реестр недвижимости, а также определены земельные участки и территории, которые можно эффективно использовать в экономических целях.
По словам Егора Полякова, реализация всех мероприятий программы может принести в бюджет области до 4 миллиардов рублей в течение пяти лет. Он подчеркнул, что особенно важно в текущих экономических условиях повысить точность сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и эффективнее использовать земельные ресурсы.
Заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина отметила, что Нижегородская область уже добилась прогресса в наполнении реестра данными о границах и правообладателях. Однако, по её словам, предстоит большая работа по учету ранее не зарегистрированных объектов и образованию новых участков, что поможет повысить капитализацию региона.
Глава ППК "Роскадастр" Александр Кузнецов сообщил, что компания окажет региону поддержку в проведении кадастровых работ, устранении ошибок в реестре и выявлении территорий, пригодных для вовлечения в оборот.
Руководитель регионального управления Росреестра Оксана Штейн напомнила, что к 2030 году в ЕГРН должно быть внесено 95% сведений о границах всех земельных участков.
Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов добавил, что в регионе уже действует система дистанционного мониторинга нарушений земельного законодательства. Она позволяет выявлять самовольные постройки, а также случаи бездоговорного и нецелевого использования земли — с последующим оформлением или принятием мер.
