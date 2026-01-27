Падение лифта с пассажиром в Арзамасе обернулось уголовным делом

Следователи возбудили дело после падения лифта с пассажиром в жилом доме в Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном СКР.
Известно, что кабина с находившимся внутри мужчиной сорвалась с восьмого этажа. Пострадавший получил травмы, однако угрозы его жизни и здоровью на данный момент нет.
Уголовное дело расследуется по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи уже приступили к сбору доказательств. В том числе, будет изъята и проанализирована техническая документация, связанная с обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией лифтового оборудования.
Кроме того, прокуратура региона организовала проверку соблюдения законодательства при оказании услуг по обслуживанию и ремонту лифтов в многоквартирном доме. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Отметим, что в октябре 2025 года лифт с 19-летней девушкой сорвался в торговом центре Дзержинска.
